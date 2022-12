Seedorf e il ritorno in Serie A: destinazione pazzesca

Il prossimo anno, ormai alle porte, rischia di regalare ancor più sorprese di un 2022 appena passato. Potrebbero esserci grandi stravolgimenti e ritorni inaspettati

Il uovo anno neanche è cominciato che già si parla di grandi sorprese. Stavolta però al centro della questione non ci sono né calciatori in scadenza di contratto, né trasferimenti con ingaggi da 200 milioni di euro, né tantomeno addii inaspettati.

L’ex Milan e Real Madrid, Clarence Seedorf torna in auge con un futuro tutt’altro che scontato per la sua carriera da allenatore. L’ultima esperienza in Italia per Seedorf risale al 2014, quando si trovò ad allenare proprio il Milan.

Salernitana scatenata, Seedorf nel mirino

La Salernitana sta veramente pensando in grande – dopo aver già stupito quando acquistò Ribery – con l’offerta recapitata per le prestazioni di Isco rimasto svincolato.

Sembrerebbe che Clarence Seedorf sia più che voglioso di tornare ad allenare e, soprattutto di farlo nel campionato di Serie A. “Mi aspettavo un’offerta dalla A e mi dispiace non averla ricevuta. Resto aperto, vorrei allenare ancora ma non è certo un problema”, ha dichiarato l’olandese alla GDS. Ecco che allora la Salernitana potrebbe seriamente pensare all’ex centrocampista del Milan per la panchina della prossima stagione, qualora le cose con Nicola non dovessero andare per il meglio.