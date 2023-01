Scambio con l’esubero, il Bayern stuzzica Allegri col big

Il club bavaerse ha messo gli occhi su uno dei giocatori bianconeri in uscita: la proposta non dispiace al tecnico della Juve

Incassata la penalizzazione in classifica stabilita dalla Corte d’Appello della FIGC, e con la quasi certezza di non disputare la Champions il prossimo anno, la Juve fa i conti con la necessità di vendere qualcuno dei suoi big. Soprattutto quelli portatori di ingaggi onerosi.

Tra i calciatori in uscita, c’è certamente Leandro Paredes, il giocatore che tra le altre cose deve anche essere riscattato dal club bianconero. Per l’acquisto definitivo del campione del mondo la Juve dovrebbe sborsare 22,6 milioni più 3 di eventuali bonus. Un’operazione che forse la società piemontese farà, ma solo in vista di una sua immediata cessione.

Bayern su Paredes, i bavaresi propongono Pavard

Ai margini delle rotazioni di Nagelsmann, col contratto in scadenza nel 2024 che non verrà rinnovat0, Benjamin Pavard è prossimo a lascaiare il club bavarese. Il transalpino potrebbe entrare proprio in uno scambio con il calciatore bianconero.

La valutazione del francese è ormai in picchiata. Il Bayern ha messo da tempo gli occhi su Paredes, ma non vorrebbe fare esborsi cash per il suo cartellino. Da qui l’idea di proporre Pavard alla Vecchia Signora: uno scambio che, nelle idee della Juve, potrebbe anche essere concluso con l’aggiunta di un piccolo cash da parte della società teutonica.