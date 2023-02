Simeone fa sul serio, Pioli sfida Inzaghi per il colpo ‘gratis’

Sul difensore della Premier in scadenza di contratto, il Milan prova a beffare l’Inter. L’Atletico Madrid resta comunque in vantaggio

In un mercato, tanto l’ultimo invernale quanto il prossimo estivo, in cui solo pochi e selezionati club possono permettersi di fare acquisti milionari per rinforzare le rose a propria disposzione, le occasioni dei ‘parametri zero’ diventano sempre più ghiotte. E meritevoli di essere colte al volo. Sono ormai almeno due stagioni che l’Inter di Beppe Marotta sta percorrendo questa strada, che nelle ultime due stagioni ha per esempio portato in dote gli arrivi di Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan.

Considerando che nella prossima stagione la difesa dell’Inter mancherà certamente di una pedina – Milan Skriniar – e forse di due – anche Stefan de Vrij dovrebbe salutare la truppa il 30 giugno, gli sforzi sono concentrati sul puntellare il reparto arretrato senza per questo impegnarsi in spese non sostenibili per il bilancio. In questo senso, le attenzioni si erano e si sono concentrate su un difensore in scadenza di contratto che gioca ormai da anni in Premier League.

Söyüncü, l’Atletico preme forte: Milan e Inter non mollano

Secondo indiscrezioni riportate tanto dalla stampa spagnola quanto da quella italiana – a firma ‘Corriere dello Sport’ – Caglar Söyüncü sarebbe ormai vicinissmo ad ufficializzare il suo accordo con l’Atletico Madrid per un passaggio a costo zero nel prossimo luglio. Sul calciatore turco del Leicester ci sarebbe stato però nelle ultime ore un forte interesse del Milan, che avrebbe fiutato l’occasione.

Il club allenato da Diego Simeone sarebbe ancora in netto vantaggio, ma la dirigenza rossonera avrebbe deciso di mettere i bastoni tra le ruote tanto all’ex giocatore di Inter e Lazio, che alla stessa società nerazzurra. Se per qualsvolgia motivo infatti Söyüncü dovesse rompere il suo accordo – che non è ancora ufficiale – col club spagnolo, in pole per il suo acquisto ci sarebbe l’Inter. A patto che il Milan non decida di lanciare la controffensiva decisiva per il possente centrale turco.