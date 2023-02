Baldanzi incanta la Serie A, una big lo vuole: “Non è un mistero”

Tutti pazzi per Tommaso Baldanzi: ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay, l’agente del talentuoso calciatore di proprietà dell’Empoli

Tra le rivelazioni di questo campionato di Serie A, c’è, senza ombra di dubbio, il trequartista dell’Empoli Tommaso Baldanzi. Ne ha parlato l’agente Andrea Pastorello ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay.

Nel corso del suo intervento, l’agente Andrea Pastorello – che cura gli interessi di Baldanzi – ha commentato il buon momento del suo assistito, definendolo “un grande talento” che “sta vivendo in un ambiente perfetto per crescere”. Empoli, infatti, sembra essere la dimensione perfetta per il classe 2003: “Godiamo delle sue prestazioni di settimana in settimana, sappiamo che sta lavorando nell’ambiente giusto. Dobbiamo rimanere molto tranquilli e sereni, lui lo è, ma ripeto il calciatore ha ampi margini di miglioramento”.

Ambiente giusto, ma non solo: per crescere è importante anche il lavoro degli allenatori: “La nostra Serie A non è abituata a vedere allenatori che si prendano questa responsabilità e gestiscano questi talenti cristallini” ha sottolineato Pastorello, elogiando il lavoro di mister Paolo Zanetti che “ha grandissimi meriti perché ha saputo dosarlo, ha saputo introdurlo e Tommaso è stato bravissimo a rispondere sul campo e a ripagargli la fiducia che gli è stata data”.

Baldanzi fa sognare Empoli, parla l’agente

Quattro gol in quindici partite giocate tra campionato e Coppa Italia per il classe 2003, già nel mirino delle big. “È normale” spiega Pastorello che ci tiene a precisare che “non ci sono molti 2003 che giocano in Serie A. Ora dobbiamo pensare a fare bene di settimana in settimana e restare concentrati su quello che stiamo facendo, il dopo verrà di conseguenza”.

In particolar modo, la capolista Napoli sarebbe sulle tracce di Baldanzi. “Non è un mistero” ha aggiunto l’agente del talento di Poggibonsi che “deve trovare una soluzione dove possa giocare”, al di là di quella che sarà la maglia che potrà vestire nel suo prossimo futuro. Che non sarà per forza lontano da Empoli: “Nessuno dice che a fine anno debba andar via. Valuteremo con la società e capiremo cosa sia meglio per il calciatore. Per andare via bisogna andare in un club superiore, senza nulla togliere all’Empoli e capire se c’è lo spazio di giocare”.