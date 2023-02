HIGHLIGHTS | Napoli inarrestabile, colpo Sassuolo in Salento

Il Napoli vince ancora: gli azzurri sbancano Empoli e almeno per una notte si portano a + 18 sull’Inter

Nell’anticipo serale il Sassuolo fa risultato pieno al ‘Via del Mare’ di Lecce dove la squadra di Dionisi conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

Al Napoli basta meno di mezz’ora per chiudere il match del Castellani: a sbloccare il risultato dopo diciassette minuti è un autogol di Ismajli il quale, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, devia il pallone nella propria porta regalando il vantaggio al Napoli che al 28′ raddoppia e chiude la contesa: ancora in gol Osimhen, bravo a farsi trovare pronto sulla respinta di Vicario dopo un tiro velenoso di Kvaratskhelia.

Napoli che legittima il doppio vantaggio con diverse occasioni, tra cui una traversa colpita da Kim, ma che chiude la partita in dieci uomini per l’espulsione comminata a Mario Rui per un calcio di reazione a Caputo dopo un contrasto di gioco. Nel match in notturna, il Sassuolo conquista tre punti pesantissimi vincendo sul campo del Lecce, agganciato a quota 27 punti. Il gol decisivo è Thorstvedt che batte Falcone di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Berardi.

Serie A: highlights, risultati e tabellini

EMPOLI-NAPOLI 0-2

17′ autogol Ismajli, 28′ Osimhen

LECCE-SASSUOLO 0-1

65′ Thorstvedt

La classifica: Napoli 65*, Inter 47, Roma 44, Milan 44, Lazio 42, Atalanta 41, Juventus 32, Bologna 32, Torino 31, Udinese 30, Monza 29, Empoli 28*, Lecce 27*, Sassuolo 27*, Fiorentina 25, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 9.

*una partita in più

Di seguito gli highlights delle partite