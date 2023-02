Inter e Milan beffate all’ultimo: l’affare Real è saltato

Inter e Milan sono state clamorosamente beffate all’ultimo secondo. L’affare col Real Madrid è da considerarsi sfumato per sempre

Queste sono due squadre paradossalmente accomunate dallo stesso destino. Entrambe hanno delle criticità riguardanti il loro calciomercato. Entrambe stanno dunque cercando di organizzarsi come possono. Anche al netto di situazioni economiche non esaltanti.

La beffa che queste due squadre hanno subito purtroppo è solo la ciliegina sulla torta. Una torta che, soprattutto nell’ultimo periodo, si è rivelata sempre meno digeribile. Causando così varie preoccupazioni, che nonostante siano diverse hanno comunque lo stesso peso.

I rossoneri per esempio sono alle prese col rinnovo di Leao, che nonostante la volontà di rimanere sembra ancora incerto sul suo futuro. Dall’altra parte ci sono invece i nerazzurri, che a breve potrebbero rivalutare la posizione del loro leader Simone Inzaghi. La sconfitta in terra bolognese ha fatto insorgere più di qualche dubbio.

Si può dunque capire da soli come il mercato sia solamente una delle tante preoccupazioni. Cosa che a sua volta rende davvero complicato fare una sorta di “scala” delle priorità. Quando certe occasioni sfumano però, a prescindere dall’importanza fa sempre e comunque molto male.

Il sito spagnolo di Fichajes ha comunicato che Nacho potrebbe non rinnovare con il Real Madrid, andando così a prediligere la MLS come sua prossima destinazione. Il contratto del terzino spagnolo scadrà il 30 giugno 2023. A breve dunque.

Non molto tempo fa Ancelotti ha rivelato che la sua situazione è ancora incerta, e che il prossimo anno sia lui che il giocatore potrebbero trovarsi ancora a Madrid. Ma le sensazioni a riguardo non sono positive. Si ipotizza dunque ad una partenza già dalla prossima estate.

Questa ipotetica operazione di mercato per le due squadre di Milano rappresenta una vera e propria beffa: ecco il motivo.

Inter e Milan a digiuno: Nacho andrà in MLS

Nacho non giocherà in Serie A. Dunque la pista che avrebbe potuto fare comodo a Inter e Milan è da abbandonare seduta stante. Il terzino spagnolo infatti potrebbe avere altre idee, dopo essersi tolto tantissime soddisfazioni con la casacca dei Galacticos.

Il difensore spagnolo sta trovando poco spazio nel corso di questa stagione. Il suo pensiero principale dunque è quello di proseguire la sua carriera altrove, in MLS o in Arabia Saudita. L’occasione di un giocatore di indubbie qualità a parametro zero, per le due milanesi, sembra essere definitivamente sfumata.

Dovranno dunque pensare ad un nuovo nome da cui ripartire.