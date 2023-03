Firma con il Barcellona, ora è UFFICIALE

La firma avvenuta con il Barcellona ora è ufficiale. I tifosi la aspettavano da tanto tempo, e finalmente il loro sogno si è avverato

Attualmente il Barcellona si trova in una situazione di forte confusione. In campionato e in Coppa del Re per il momento tutto procede a gonfie vele. In Europa, invece, ci si trova davanti all’ennesimo tonfo rumoroso di Xavi, uscito dall’Europa League per mano di un cinico Manchester United.

I blaugrana dunque devono fare di necessità virtù. E quale modo migliore per iniziare, se non quello di preparare i rinnovi migliori? Il titolo in questione potrebbe suggerire una nuova firma, ma di fatto non è proprio così. Ciò che ha suscitato parecchio clamore tra i tifosi è proprio questo: un prolungamento di contratto.

Il pacchetto difensivo dei catalani nel corso degli ultimi mesi è cambiato tanto. I nuovi elementi ormai si sono ambientati, e non c’è più chissà quale urgenza di innesti. Perlomeno al centro dell’area. Sulle fasce si registrano ancora delle lievi defezioni.

Proprio per questo motivo il club si è “rivolto” con particolare veemenza ai suoi senatori principali. Jordi Alba si trova attualmente ai box per via di uno stop muscolare. Inoltre tempo fa si pensava potesse lasciare la Spagna, addirittura per mano del Milan. Tutti dei piccoli indizi che fanno presagire a tutto tranne che ad una situazione stabile.

Così l’unica garanzia è rappresentata da un altro spagnolo. Si tratta di Sergi Roberto, che tutti ricorderanno per il suo storico gol della rimonta contro il Psg. Una marcatura storica, che ancora oggi a distanza di anni tutti ricordano con estremo piacere. Il giocatore sembra aver promesso amore e fedeltà ai blaugrana: ecco come.

Sergi Roberto rimarrà al Barcellona fino al 2024

La notizia emersa in via ufficiale nelle ultime ore è quella di Sergi Roberto fresco di rinnovo. Si è legato al club fino al 2024, dunque per un altro anno. La dirigenza potrà contare sul suo prezioso apporto ancora per un’altra stagione. Cosa che in tempi di rifondazione è molto importante.

Gli è inoltre stata applicata una clausola. Il sito di Tuttosport parla infatti di una clausola dal valore di 400 milioni di euro. Una cifra effettivamente spropositata. Per quanto il giocatore sia di qualità gli anni che porta non giustificano affatto certe cifre. Si pensa dunque ad un giuramento a vita, seppur dal valore simbolico.

Questa notizia ha spento sul nascere ogni speranza di vederlo giocare in Serie A. Quantomeno momentaneamente.