Mourinho via dalla Roma: il sostituto realizza il suo sogno

Mourinho è uno degli allenatori più apprezzati della Serie A. Questa volta però la sua situazione è in bilico: ecco chi lo sostituirà

Che il portoghese sia un personaggio controverso non è affatto una scoperta recente. Anzi, sembra essere un fatto ormai acclarato su più fronti. Le sue esilaranti conferenze stampa con i giornalisti hanno fatto scuola in tutta Europa, non solo sul territorio italiano.

E col passare del tempo questo suo “temperamento” non si è mai attenuato. Anzi, addirittura sembra non essere mai stato così in forma da questo punto di vista. Tuttavia il suo rendimento sul terreno di gioco suggerisce decisamente altre emozioni.

La recente sconfitta incassata contro la Cremonese potrebbe aver compromesso la sua posizione. Il portoghese contro la Juventus sarà in panchina, e questo per lui potrebbe essere un ottimo modo per riscattarsi. Ma per il momento la società resta in allerta.

Il suo sostituto (o potenziale tale) a breve potrebbe coronare quello che per lui è il sogno di una vita intera. Si tratta di una vera e propria eccellenza del calcio europeo. Un tecnico che a suo modo ha scritto importanti pagine di storia soprattutto in Italia.

Via Mourinho e dentro Ancelotti: la suggestione per la Roma

Ancelotti al Real Madrid sta vivendo una situazione molto simile a quella di Mourinho. Infatti in campionato i Blancos hanno parzialmente recuperato terreno sui rivali blaugrana. Ma questo ancora non basta. Così ci potrebbe essere una partenza già dal periodo estivo.

“Re Carlo” ha affermato in passato che il suo sogno è sempre stato quello di allenare i giallorossi, e presto tutto ciò potrebbe avverarsi.