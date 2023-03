Lazio, Immobile si fa male di nuovo: l’esito UFFICIALE degli esami

La Lazio dovrà fare a meno di Immobile per l’ennesima volta. Ecco per quanto dovrà stare fuori l’attaccante di Maurizio Sarri

La Lazio dovrà privarsi di Immobile per un bel po’ di tempo. Dopo la batosta autunnale questo infortunio era decisamente l’ultima cosa che ci voleva. Il turno di campionato trascorso è stato inaugurato dai laziali con una sontuosa vittoria contro il Napoli.

Vittoria all’interno della quale lo stesso Immobile era riuscito a risaltare per via della sua attitudine al gioco di squadra. Anche da non decisivo riesce comunque a metterci sempre del suo. Purtroppo però Sarri dovrà fare a meno di lui. I tempi di recupero non sono ancora stati resi noti, ma lo stop in questione è particolarmente fastidioso.

La chiave di lettura principale di questo infortunio riguarda il fatto che il capitano della squadra potrebbe addirittura rischiare di saltare una partita molto importante. Si tratta del derby contro la Roma, che si giocherà in data domenica 19 marzo.

Vista l’entità del suo stop fisico questa potrebbe non essere l’unica partita a rischio. Tutti i tifosi sono col fiato sospeso, e sperano ovviamente in delle tempistiche magnanime. Cosa che eventualmente sarebbe un problema, nel caso in cui non dovesse essere così.

Immobile out: salterà Lazio-Roma?

Immobile con molta probabilità salterà il duello storico fra Lazio e Roma. Il comunicato divulgato dallo staff medico della Lazio ha reso noto di una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Per il momento non si è ancora in grado di stabilire i tempi di recupero.

Ma ovviamente tutti si augurano che siano il più brevi possibile.