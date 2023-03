HIGHLIGHTS | Bologna e Lazio non si fanno male: reti bianche al ‘Dall’Ara’

Nell’anticipo serale del sabato, la Lazio di Sarri non va oltre lo 0-0 al cospetto di un buon Bologna: fallito il sorpasso all’Inter

In una giornata, la 26esima, che ha già visto il crollo dell’Inter al ‘Picco‘ di La Spezia e la bella vittoria del Napoli contro l’Atalanta, la Lazio di Sarri non approfitta fino in fondo dello scivolone dei nerazzurri non andando oltre il pareggio in quel di Bologna.

Per la verità i capitolini non possono recriminare granchè, visto che nell’àmbito di una partita equilibrata e senza troppi squilli, forse sono stati i felsinei padroni di casa a cercare di più la vittoria. Già nel primo tempo, ma anche nella ripresa, la squadra di Thiago Motta è sembrata più propositiva e più incline a rischiare qualcosa pur di ottenere i tre punti. Il palo di Ferguson nel primo tempo e l’occasionissima per Barrow nel finale danno sostanza a questo assunto, coi capitolini che si sono resi pericolosi in un paio di circostanze, con Pedro e soprattutto con Luis Alberto. Finisce dunque 0-0 al Dall’Ara, con la Lazio che sale a 49 punti in classifica restando al terzo posto.

HIGHLIGHTS Bologna-Lazio 0-0: tabellino e classifica

Bologna-Lazio 0-0

La classifica di Serie A: Napoli* punti 68; Inter* 50; Lazio* 49; Roma e Milan 47; Atalanta* 42; Juventus** Bologna* 36, Udinese* 35; Torino 34; Monza 32; Fiorentina 31; Sassuolo 30; Empoli* 28; Lecce 27; Salernitana 25; Spezia* 24; Verona 18; Cremonese e Sampdoria 12.

*Una partita in più

**15 punti di penalizzazione