Operazione per Karsdorp: la nota UFFICIALE della Roma

Il periodo negativo di Karsdorp sembra essersi risolto definitivamente: l’operazione del terzino olandese è riuscita con successo

Tutti i tifosi sono a conoscenza del periodo complicato per il giocatore giallorosso. Per fortuna tutto questo sembra essere finito. L’intervento che ha subito l’olandese è riuscito con successo. Si aspetta dunque il suo ritorno in campo con trepidante attesa.

Riecheggianti voci di mercato a parte, questo fatto di cronaca ha letteralmente sconvolto tutto quanto l’ambiente nella Roma di Mourinho. Il successo in Europa League ottenuto passando il turno contro la Real Sociedad è stato purtroppo caratterizzato anche da un evento negativo: l’infortunio di Karsdorp.

La gara contro la squadra basca ha costretto il terzino olandese a uscire dal campo prima del fischio finale per via di un brutto infortunio. Nel complesso è stata comunque una serata molto positiva, considerando il prezioso pareggio ottenuto. Cosa fondamentale per poter passare il turno senza particolari difficoltà.

Non era scontato che ciò accadesse, dal momento in cui l’avversaria precedente sta vivendo un’ottima annata in Liga. Ma si sa, il pallone è rotondo per tutti. E non si può mai dire con assoluta certezza come andrà a finire. Tornando al topic principale, ecco cosa è accaduto al numero 2 della Roma.

Karsdorp si è operato: ecco cosa gli è successo

Durante la trasferta spagnola della Roma il giocatore è dovuto uscire in anticipo causa infortunio. Questa è la nota ufficiale della società:

“Rick Karsdorp è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di riduzione della frattura delle ossa nasali. L’intervento, eseguito presso la clinica Villa Stuart dal Prof. Bruno Pesucci, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS Roma, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo“.

Un lieve sospiro di sollievo per i tifosi, i quali sperano di recuperarlo immediatamente dopo la sosta. Salterà il derby con la Lazio, ma potrebbe tornare a disposizione poche partite dopo.