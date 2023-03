Asta per il gioiello, Allegri mette sul piatto il baby talento

La Juve rientra prepotentemente in corsa per il centrocampista italiano: la nuova proposta può essere la chiave di volta

In attesadi capire come evolverà la stagione in termini di risultati sul campo – e se questi dovranno ancra tener conto della penalizzzazione, qualora venisse respinto il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI – la Juve si muove sul mercato tenendo nel gisuto conto l’allarme lanciato dall’ultimo esercizio di bilancio.

A prescindere dalla partecipazione o meno alla prossima Champions League -che per inciso potrebbe arrivare anche tramite un’ipotetica vittotia dell’Europa League, fermo restando possibili esclusioni dalle Coppe decise dalla UEFA – il club bianconero sta tentando un nuovo approccio alla campagna trasferimenti. Stop ai parametri zero illustri, magari anche avanti con l’età – leggi Pogba e Di Maria – sì agli investimenti sui giovani italiani di talento. Una ‘linea verde’ che potrebbe ricalcare quanto messo in piedi dal Milan negli ultimi anni, insomma.

Corsa a Frattesi, la Juve rilancia

Uno degli obiettivi della Juve, già segnato in agenda nelle ultime due sessioni di calciomercato, è certamente Davide Frattesi, il centrocampista del Sassuolo già nel mirino prima dell’Inter e poi della Roma. Cavalcando la nuova politica sugli acquisti, la società piemontese intende tornare in corsa per il prodotto delle Giovanili giallorosse. Il club neroverde, da sempre bottega cara sulle cessioni, è disposto al dialogo. Il Dg Carnevali avrebbe già chiesto ai bianconeri, come parziale contropartita tecnica, il cartellino di Federico Gatti. La Juve vuole mettere sul piatto qualcosa di diverso.

Fermo restando che per un controvalore inferiore ai 35-40 milioni Frattesi non si muoverà da Reggio Emilia, la Juve avrebbe intenzione di abbassare l’esborso cash inserendo nella trattativa Enzo Barrenechea, uno dei tanti talenti della Juve NextGen. L’argentino, già due presenze in Serie A quest’anno per un totale di 113′ in campo, potrebbe far gola al club emiliano. Da sempre ‘specialista’ nella valorizzazione di giovani prospetti in erba. Ormai in piana stabile tra i convocati di Allegri in Serie A, il sudamericano potrebbe essere la giusta chiave di volta per sbaragliare la concorrenza delle rivali. Federico Cherubini e soci dovrebbero solo concordare col Sassuolo la parte cash dell’affare.