Più di 100 milioni: le big di Serie A gli dicono addio

La Serie A rinuncia a uno dei talenti emergenti dell’ultima stagione, il cui prezzo è ormai salito alle stelle. Per lui un futuro in Premier

Sono arrivate ancora una volta tardi, le squadre italiane. Le ultime indiscrezioni di mercato mettono in chiaro che una delle stelle nascenti del panorama calcistico internazionale, emersa nel corso di questa stagione, andrà a giocare altrove. Una vera disdetta, se si pensa che solo pochi mesi fa il suo cartellino aveva un valore decisamente abbordabile anche per le big della Serie A, che però non ci hanno creduto abbastanza. Adesso la destinazione più probabile diventa la Premier League.

Il valore del cartellino di questo giocatore è andato crescendo a ritmi rapidissimi, grazie anche alle sue prestazioni internazionali e alla fiducia del suo allenatore. Secondo ‘Transfermarkt’, nel marzo 2022 era di appena 10 milioni di euro, mentre oggi è quadruplicato. Ma attorno a lui si sono già scatenate le big europee, e si stima che adesso per strapparlo alla concorrenza possano servire almeno 100 milioni di euro.

Una cosa a cui sta pensando il Manchester United, che necessita di un centravanti e che troverebbe in questo elemento un giocatore di valore e prospettiva, a un costo comunque inferiore a quello di Osimhen. Lo scorso gennaio, proprio il Napoli si era interessata alle sue prestazioni, come alternativa in caso di partenza del nigeriano, ma non era stata certo la prima in Serie A a seguirlo. L’anno precedente, il suo nome era stato sul taccuino della Roma, grazie alla grande stima di Tiago Pinto.

Niente Serie A per il talento portoghese: cifre fuori mercato

Il suo è uno dei nomi più interessanti comparsi sul palcoscenico europeo negli ultimi anni: stiamo parlando di Gonçalo Ramos del Benfica. Centravanti di 21 anni, quest’anno si è conquistato un posto da titolare inamovibile nella formazione allenata da Roger Schmidt. In tutto, è sceso in campo già in 45 occasioni, segnando l’impressionante cifra di 26 gol, a cui si sommano ben 12 assist. E i suoi margini di miglioramento sono ancora molto ampi.

La Serie A, per un po’, lo ha inseguito, ma i progressi fatti da Gonçalo Ramos nel corso di questa stagione sono stati troppo rapidi. Nessuna delle big italiane ha avuto la prontezza di riflessi o il coraggio di scommettere su di lui quando era più conveniente, e adesso è troppo tardi. Secondo il ‘Mirror’ il suo cartellino vale ormai 115 milioni, mentre il ‘Sun’ si spinge addirittura a quota 120 milioni di euro. Insomma, cifre proibitive per chiunque, oggi, nel nostro paese.