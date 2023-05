Tegola Lukaku, arrivano brutte notizie per l’Inter

L’Inter, reduce da 5 vittorie consecutive in campionato, ora vuole la finale di Champions. Lukaku, però, fa preoccupare il popolo nerazzurro.

L’Inter, adesso, vuole tutto. I nerazzurri, grazie alle 5 vittorie consecutive ottenute in campionato, si sono rilanciati mettendo nel mirino la Juventus seconda distante appena 3 punti. Domani, poi, andrà in scena il ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan mentre il 24 maggio i nerazzurri contenderanno alla Fiorentina la Coppa Italia. Un periodo quanto mai intenso per il club che, nel frattempo, è alle prese con l’ennesima tegola riguardante Romelu Lukaku.

Il Chelsea, infatti, intende trattenerlo a Londra in modo tale da soddisfare la richiesta di Mauricio Pochettino. L’argentino, in procinto di assumere la guida tecnica dei ‘Blues’, ha spiegato alla dirigenza inglese di aver bisogno di una punta forte dal punto di vista fisico, in grado di fare reparto da sola e favorire l’inserimento dei centrocampista. La scelta è ricaduta proprio su Lukaku, con il quale Pochettino conta di parlare a stretto giro di posta.

Il meeting in questione si preannuncia determinante per conoscere il futuro dell’attaccante, non del tutto convinto di rimettersi ancora una volta in gioco in Premier League. La sua intenzione è quella di rimanere all’Inter ma le chance di rivederlo con ancora indosso la maglia nerazzurra sono ridotte al lumicino. Al termine della stagione, stando così le cose, farà rientro in Inghilterra. Poi starà all’amministratore delegato Beppe Marotta riuscire ad elaborare la strategia adeguata per strappare il “sì” del Chelsea e riaverlo ancora in prestito.

Inter, Lukaku farà ritorno al Chelsea

Lukaku, per larghi tratti della stagione, ha fatto fatica ad accendersi andando incontro a numerose prestazioni incolori. Nelle ultime 9 partite di campionato, invece, è tornato determinante mettendo a referto 6 reti 4 assist. Un bottino eccellente, che ha consentito all’Inter di mettere la freccia e tornare nei quartieri nobili della classifica. Marotta, come detto, proverà a bussare ancora una volta alla porta del Chelsea.

Intanto, però, ha iniziato a lavorare su due possibili strade alternative. Una di queste, ad esempio, conduce a Roberto Firmino. Il brasiliano ha deciso di lasciare il Liverpool e a partire dal primo luglio potrà firmare a parametro zero con un’altra società. Il Marsiglia, di recente, ha provato ad effettuare il blitz vincente ma l’attaccante ha messo la trattativa in stand-by: la corsa è quanto mai aperta, con Marotta che si è posizionato alla finestra. Occhio, inoltre, a Mateo Retegui intenzionato a trasferirsi in Serie A in estate. Nomi che intrigano il club che, però, spera nella riconferma di Lukaku.