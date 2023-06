Campionato stravolto: denuncia e ripescaggio della retrocessa

Si potrebbe stravolgere la classifica finale. Il club appena retrocesso punta al ripescaggio, ecco chi potrebbe farne le spese

La maggior parte dei campionati hanno già dato i loro verdetti, si attendono solo le ultime partite di coppa o dei play-off per decidere in modo definitivo come è finita la stagione. Le griglie dei prossimi campionati, siano essi di massima serie o di categorie inferiori, sono comunque quasi del tutto composti.

In Serie A si attende solo di capire chi tra Spezia ed Hellas Verona lascerà la massima categoria assieme a Samp e Cremonese e verrà sostituito, oltre che da Frosinone e Genoa, anche dalla vincente del play-off tra Bari e Cagliari. Quello che è a tutti gli effetti un playout mascherato conta moltissimo sia per spezzini che per scaligeri.

Chi invece il suo playout ufficiale l’ha perso è stato il Brescia. Il club lombardo ha praticamente perso la Serie B, retrocedendo in Serie C, all’ultimo respiro contro il Cosenza.

Un match che, finito sul campo 1-1, è stato poi omologato sul 3-0 per il Cosenza, visto il finale horror da parte dei tifosi del Brescia che hanno invaso il campo costringendo l’arbitro a non far giocare gli ultimi secondi di match.

Oltre allo 0-3 a tavolino, che comunque cambia poco dal punto di vista della sentenza sportiva, le Rondinelle devono anche registrare la chiusura degli spalti per due turni.

Il patron del Brescia Massimo Cellino però non si rassegna alla retrocessione e, lungi dal voler accettare di dover ripartire dalla terza serie, ha già in serbo la mossa che potrebbe stravolgere tutto.

A farne le spese sarebbe la Reggina che, esclusa dalla prossima Serie B, aprirebbe le porte al ripescaggio proprio dei lombardi.

Il Brescia non si rassegna alla Serie C: Cellino mette nel mirino la Reggina

La mossa del Brescia per riprendere la categoria persa sul campo è quella di portare all’esclusione della Reggina. Così, regolamento alla mano, alle Rondinelle sarebbe garantito il ripescaggio in cadetteria.

Il club di Cellino ha infatti depositato, come si legge sulle colonne di Calcio e Finanza, una denuncia presso la Procura di Reggio Calabria contro il piano di ristrutturazione del debito presentato dalla Reggina.

La strategia del Brescia si basa sul far venire alla luce i presunti errori macroscopici presenti nel piano di ristrutturazione del debito, in particolare per quanto riguarda le capacità per il socio di maggioranza degli amaranto di garantire le coperture economiche nei tempi prestabiliti.