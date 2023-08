Mancini lo manda via dalla Nazionale: il motivo è clamoroso

Roberto Mancini lo caccia dalla Nazionale: il motivo alla base del divorsio ha del clamoroso. Ecco tutti i particolari

In attesa di riprendere il cammino, a settembre, verso Euro 2024 il Commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha chiesto e ottenuto dal Presidente Federale, Gabriele Gravina, di rimettere mano al proprio staff.

Ebbene, Alberigo ‘Chicco’ Evani, vice e compagno di Roberto Mancini sin dai tempi in cui entrambi vestivano la maglia blucerchiata, ha posto termine alla propria avventura con la Nazionale dopo anni di proficua collaborazione (era in panchina a Wembley durante la vittoriosa finale degli Europei contro i padroni di casa).

In linea con il suo personaggio (mai una polemica o sopra le righe) in occasione del congedo dal Club Italia Evani ha pubblicato un post in cui ringrazia la Federazione e i colleghi ma in cui sorvola sui reali motivi alla base del divorzio.

Tuttavia, dalle segrete stanze di Coverciano è filtrata la vera ragione alla base del clamoroso divorzio tra il Commissario tecnico e il suo più stretto collaboratore.

Mancini manda via Evani dalla Nazionale per colpa di Bonucci

Dunque, Evani non è più il vice di Mancini. L’ex rossonero ha deciso che è arrivato il momento per concludere la propria esperienza con la Nazionale.

In realtà, la decisione di Evani di porre termine alla propria collaborazione con la Nazionale è la conseguenza di una sua divergenza con Mancini. Durante le ultime convocazioni della scorsa stagione in vista degli impegni, lo scorso giugno, in Nations League, tra i componenti dello staff tecnico, come da prassi, c’è stato un confronto sui tagli dopo il pre-raduno in Sardegna.

Ebbene, in quell’occasione Evani ha espresso tutte le proprie perplessità sull’utilità di confermare la convocazione di Bonucci oltre al dissenso sulla scelta di lasciare a casa il centrocampista della Juventus, Locatelli, che in passato ha avuto un dissidio con Mancini.

Dunque, l’ex capitano bianconero oltre a dividere l’ambiente juventino è stato indirettamente la causa dell’addio alla Nazionale di Evani il cui posto verrà preso da Alberto Bollini, fresco del titolo di campione d’Europa vinto alla guida dell’U19 e che ha collaborato con Mancini ai tempi della comune esperienza alla Lazio.