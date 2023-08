Inter, Marotta ha un Mister X: “Nome mai fatto prima”

Per la retroguardia dell’Inter spunta un Mister X. Beppe Marotta, responsabile del mercato nerazzurro, ha un nome mai fatto prima

La difesa nerazzurra, come è noto, ha perso due pilastri. Milan Skriniar si è accasato al Paris Saint-Germain mentre il numero 1 Andrè Onana è il nuovo portiere del Manchester United. Anche gli svincolati Samir Handanovic e Danilo D’Ambrosio hanno lasciato la ‘Pinetina’.

Una retroguardia, quindi, rivoluzionata che verrà guidata da Yann Sommer. L’ormai ex estremo difensore del Bayern Monaco, dunque, prende il posto tra i pali della porta nerazzurra dell’omologo camerunense. Ma, alla luce dell’addio dell’ex capitano sloveno, i nerazzurri cercano un altro estremo difensore.

Sfumato il promettente Trubin, passato al Benfica, a lungo nei radar nerazzurri, salgono – ma per il 2024 – le quotazioni di Bento Matheus Krepsk, attualmente in forza all’Athletico Paranaense. Per questa stagione sarà Audero il vice Sommer, l’ex Juve arriverà dalla Sampdoria in prestito con diritto. Filip Stankovic farà il percorso inverso.

Marco Barzaghi: “Marotta ha un nome mai fatto prima”

Dunque, il pacchetto arretrato è al centro dei pensieri di Beppe Marotta, Amministratore Delegato Area sport dell’Inter, e dei suoi più stretti collaboratori.

Del resto, oltre a completare la batteria dei portieri, i responsabili delle strategie di mercato della ‘Beneamata’ devono anche individuare i profili idonei per consentire al tecnico Simone Inzaghi di poter schierare una difesa a tre di pari valori rispetto a quella vista all’opera nella scorsa stagione.

Ebbene, secondo il giornalista Marco Barzaghi, sono tanti i nomi sul taccuino di Marotta per il braccio di destra del pacchetto centrale difensivo nerazzurro.

Infatti, come ‘spoilerato’ dal giornalista di Mediaset sul suo canale YouTube, in lizza per il braccetto di destra ci sono Trevor Chalobah, in forza al Chelsea, Tosin Adarabioyo del Fulham, Tiago Djalò del Lilla e Konstantinos Mavropanos, sondato dal Napoli prima che gli azzurri virassero su Natan.

Tuttavia, sempre per Marco Barzaghi, potrebbe prendere quota un ‘piano b’ con il dirottamento a destra del neoarrivato Yann Bisseck e il conseguente colpo per il braccetto di sinistra “su un nome mai fatto“.

Orbene, i dirigenti nerazzurri stringono i tempi per consegnare a Inzaghi il tanto atteso rinforzo in difesa anche perché si è fermato il difensore Francesco Acerbi per, come accertato dagli esami strumentali, un risentimento al soleo della gamba destra. In forte dubbio la sua presenza per l’esordio in campionato, il 19 agosto contro il Monza a ‘San Siro’, dei nerazzurri.

Comunque, i dirigenti nerazzurri sono concentrati anche sulla caccia all’attaccante: Folarin Balogun dell’Arsenal è in cima alla lista dei desideri del Direttore sportivo Piero Ausilio mentre il preferito del tecnico Inzaghi è Alvaro Morata, anche se lo spagnolo sta per rinnovare con l‘Atletico Madrid.