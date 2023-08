Ilary-Totti, c’è un altro addio: nessuno se lo aspettava

Un fulmine a ciel sereno, nessuno se lo aspettava: Ilary Blasi-Francesco Totti, altro addio. Ecco cosa sta succedendo

Da un po’ di tempo non si registrano nuove puntate della telenovela che ha infiammato la scorsa estate: la separazione dell’ex coppia d’oro dello show business, quella formata dalla conduttrice televisiva Ilary Blasi e l’ex capitano della Roma, Francesco Totti.

Dopo che sono volati gli stracci a mezzo stampa e social network ora si assiste a una fase di stanca. Quasi una sorta di tregua armata prima che i due ex coniugi si diano battaglia, per il tramite dei loro rispettivi avvocati, in Tribunale per la custodia dei loro tre figli e per la divisione dell’ingente patrimonio accumulato in quasi 20 anni, tra fidanzamento e matrimonio, di vita insieme.

Dopo il ‘primo tempo’, andato in scena lo scorso aprile, della causa di separazione, con molta probabilità dopo l’estate prenderà il via l’istruttoria dibattimentale che potrebbe protrarsi per un anno e mezzo.

Nel frattempo, come un fulmine a ciel sereno, si consuma un altro addio che getta nello sconforto i fan dell’ex coppia d’oro dello show business italiano.

Ilary-Totti, un altro addio: il primogenito Cristian lascia la Roma

Per la prima volta negli ultimi anni 25 anni il cognome Totti non comparirà nell’elenco dei tesserati della Roma. Anche dopo l’addio al calcio giocato del ‘Pupone’, il cognome Totti è stato di casa al Centro tecnico ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria grazie al primogenito, Cristian, dell’ex capitano giallorosso.

Ora, però, per trovare più spazio e forse per sfuggire all’inevitabile paragone con il padre che è il mito vivente della tifoseria giallorossa, Cristian ha deciso di svestire i colori giallorossi che sono per lui (come, del resto, per il padre) come una seconda pelle per indossare quelli gialloblù del Frosinone.

Infatti, sebbene non sia arrivata l’ufficializzazione, il 17enne (raggiungerà la maggiore età il prossimo 6 novembre) sarà un nuovo calciatore della Primavera del Frosinone. A sgombrare il campo da ogni dubbio un indizio social: nella biografia del profilo Instagram del giovane attaccante si legge ‘Official football player of Frosinone’.

Inoltre, anche il Presidente del club frusinate, Maurizio Stirpe, dalle colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha confermato l’imminente arrivo nella formazione Primavera del Frosinone del primogenito dell’ex ‘Pupone’ : “Conosco bene Francesco da anni e ha chiesto a me e al direttore Angelozzi di dare un’opportunità a suo figlio Cristian e siamo ben felici di farlo“.