Wanda Nara, drammatica confessione sulla malattia: il retroscena in diretta

Wanda Nara sta attraversando un periodo a dir poco drammatico della sua vita. La confessione della showgirl argentina sconvolge i suoi fan

La frivolezza del gossip, i tanti impegni di lavoro, la gioia di poter crescere i propri figli e godere di un’esistenza agiata e appagante. Questa sorta di castello fiabesco in cui Wanda Nara ha vissuto fino a qualche settimana fa è stato letteralmente spazzato via in un amen, una frazione di secondo.

L’attimo in cui i medici hanno comunicato all’imprenditrice e showgirl argentina la drammatica realtà emersa dagli accertamenti a cui era stata sottoposta, il mondo intero è crollato addosso alla diretta interessata e a tutta la sua famiglia. Dopo la scoperta e l’inevitabile sconforto del momento, Wanda Nara ha ripreso la grinta di sempre e la voglia di lottare.

Per qualche giorno l’entourage familiare di Wanda Nara ha fatto di tutto per tenere nascosta la notizia della malattia, ma qualche giornalista fin troppo informato non si è fatto scrupoli a diffondere l’esito delle famigerate analisi. E nel momento in cui la notizia è diventata di pubblico dominio, la stessa lady Icardi ha deciso di parlarne apertamente spezzando un silenzio diventato fin troppo assordante. Così qualche ora fa quando nel corso di un programma televisivo argentino, Telefe Noticias, Wanda è tornata ad affrontare il tema della sua malattia.

Wanda Nara, la conferma della malattia arriva in diretta televisiva: la commozione corre sui social

In questi giorni tra l’altro la conduttrice dell’ultima edizione di MasterChef argentino si trova ad Istanbul, dove il marito Mauro Icardi ha deciso di restare legandosi a titolo definitivo al Galatasaray: “Quando i medici mi hanno dato la diagnosi dopo gli esami del sangue è stato uno shock non solo per me ma per tutta la mia famiglia. E’ successo tutto molto in fretta e all’improvviso. Ancora oggi faccio molta fatica a parlarne”.

Questo scenario, inatteso e drammatico, ha avuto l’effetto di stravolgere l’intera esistenza di Wanda Nara che da questo momento in poi dovrà concentrare tutti i suoi sforzi sui cicli di cure a cui dovrà inevitabilmente sottoporsi per sconfiggere la malattia. Terapie che diversamente da quanto si è scritto e detto Wanda non sosterrà nè in Italia nè in Turchia: “Mi sono informata bene, queste cure sono uguali dappertutto e per questo ho deciso di sostenerle nel mio Paese, in Argentina“. Tutto il mondo del web le si è stretto intorno.