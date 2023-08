Affare in prestito, Vlahovic via dalla Juve!

Dusan Vlahovic è sempre al centro delle trattative di mercato: l’attaccante serbo via dalla Juventus in prestito

Due gol (più un altro annullato per fuorigioco di Adrien Rabiot) nelle prime due giornate di campionato non mettono Dusan Vlahovic al riparo da un eventuale addio last minute alla ‘Vecchia Signora’.

Il serbo ha iniziato la stagione all’altezza del suo talento e delle aspettative dei tifosi e dei commentatori. Il numero 9 bianconero è stato decisivo nel trionfo dei bianconeri contro l’Udinese e nel pari casalingo contro il Bologna.

Dunque, Max Allegri ha ritrovato il centravanti che a Firenze e nei primi sei mesi della sua avventura all’ombra della Mole si è imposto come uno dei migliori interpreti del suo ruolo. Un vero bomber in grado di fare la differenza.

Tuttavia, proprio nel momento in cui la ‘Vecchia Signora’ e il serbo si sono ritrovati le loro strade potrebbero dividersi.

Juventus: dentro Morata, Vlahovic in prestito

Il 23enne serbo per giorni ha monopolizzato le prime pagine dei quotidiani sportivi per il possibile scambio con Romelu Lukaku, ritornato al Chelsea dopo il prestito all’Inter nella scorsa stagione. Operazione poi tramontata, il belga è della Roma… Quello che invece non tramonta mai è l’interesse dei top club per il centravanti bianconero.

Infatti, secondo una clamorosa indiscrezione rilanciata dal sito ‘Defensa Central’, Dusan Vlahovic sarebbe entrato nel mirino del Real Madrid. I blancos, dopo l’addio di Benzema e il recente infortunio di Vinicius, sono senza un attaccante di ruolo. Finora a togliere le castagne dal fuoco a Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ci ha pensato Jude Bellingham, acquisto boom delle merengues (la Casa Blanca ha sborsato 103 milioni di euro per prelevarlo dal Borussia Dortmund).

Tuttavia, il fenomenale inglese, 4 gol nelle prime 3 giornate della Liga, prevedibilmente non continuerà in eterno a fare gli straordinari visto che di mestiere non fa il centravanti. Urge, pertanto, un attaccante di ruolo e di razza e, con Kylian Mbappé ormai fuori dai giochi in quanto destinato a restare almeno per questa stagione al Paris Saint-Germain, Florentino Perez punta proprio Dusan Vlahovic.

Comunque, conditio sine qua non perché l’affare vada in porto è che la Juventus riesca a mettere sotto contratto il sostituto del serbo, l’ex Real Madrid (e bianconero) Alvaro Morata. Dunque, l’attaccante dei colchoneros alla Juventus, sempre secondo il succitato sito, darebbe il via libera al trasferimento di Vlahovic al club spagnolo ma in prestito.