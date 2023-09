Sainz, perché l’orologio che gli hanno rubato è il preferito dagli sportivi

L’orologio che hanno tentato di rubare al pilota della Ferrari, Carlos Sainz, è il preferito degli sportivi: ecco il motivo

Carlos Sainz, driver della Ferrari, non dimenticherà facilmente il weekend del Gran Premio d’Italia, disputatosi sul circuito dell’autodromo di Monza, quindicesima tappa (includendo anche quella di Imola annullata in conseguenza della grave alluvione che ha devastato l’Emilia-Romagna lo scorso maggio) del calendario iridato della Formula 1.

Per lo spagnolo della Ferrari sono arrivati la pole position, strappata per una manciata di millesimi al leader iridato, Max Verstappen, e soprattutto il primo podio in carriera a Monza con la tuta della Rossa di Maranello.

Ciononostante, il pieno di emozioni Sainz non lo ha vissuto in pista dove pure ha battagliato per 15 giri, prima di cedergli la testa della corsa, con Max Verstappen che ormai ha come unico avversario la storia. Altro record per il bicampione del mondo in carica: è il primo in assoluto a vincere 10 Gran Premi consecutivi.

Infatti, a parco chiuso, poche ore dopo la bandiera a scacchi, a Milano, nella centralissima e glamour via Montenapoleone, il pilota della Ferrari ha subito lo scippo del prezioso orologio, un Richard Mille che portava al polso.

Ecco perché l’orologio che hanno rubato a Sainz è il preferito dagli sportivi: pesa solo 32 grammi

Ma con uno scatto come quelli al volante della sua monoposto dalla griglia di partenza di un Gran Premio Sainz, insieme ad alcuni passanti, si è lanciato alla rincorsa dei due ladri raggiungendoli, prima che facessero perdere le loro tracce, neutralizzandoli e recuperando così il suo orologio dal ‘modico’ costo di 300 mila euro.

Dunque, come detto, un’intera giornata adrenalinica per un Carlos Sainz anche in versione supereroe. D’altronde, per l’orologio in questione – un Richard Mille sviluppato nel 2018 dal predetto brand di orologeria in collaborazione il tennista tedesco Alexander Zverev – valeva la pena di correre qualche rischio per sottrarlo alle grinfie dei ladri.

Gli orologi griffati Richard Mille, oltre che costosissimi e dal design unico e accattivante, infatti, sono tecnologicamente tra i più avanzati. Sono realizzati con materiali high-tech ultraleggeri tanto da pesare, cinturino compreso, appena 32 grammi. Caratteristica che lo rende il preferito delle star di tutte le discipline sportive tra cui il pilota spagnolo della Ferrari della quale Richard Mille è uno degli sponsor.

Inoltre, il modello che hanno tentato di sgraffignare a Sainz ha un quadrante in titanio grado 5 con dettagli che richiamano i colori della bandiera tedesca ma che evocano anche quelli della scuderia Ferrari oltre a presentare una cassa in ardesia scura in pendant con un cinturino rosso brillante. Insomma, è l’orologio che proprio non può mancare al polso di un pilota della Ferrari.