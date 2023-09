Buffon lascia tutti a bocca aperta: è successo in diretta

Gigi Buffon non è solito rilasciare dichiarazioni roboanti ai giornalisti, questa volta però a sorpreso tutti con le sue parole pronunciate in diretta

Nel corso della sua lunghissima carriera Gigi Buffon ha sempre fatto il possibile per fare parlare di sé soprattutto per le sue imprese in campo, che non sono mancate e che lo hanno portato a essere considerato ancora oggi uno dei portieri più forti della storia.

Anzi, paradossalmente alcune dichiarazioni lo avevano fatto finire nell’occhio del ciclone ma in senso non del tutto positivo: basti pensare a quando in riferimento al gol di Muntari in Milan-Juventus, che aveva evidentemente superato la linea di porta, lui aveva negati di avere visto ma che, se fosse successo, non avrebbe detto niente all’arbitro.

Ora ha deciso di appendere davvero le scarpe al chiodo, ma non è tardato ad arrivare un nuovo incarico per lui che non può che renderlo orgoglioso, quello di capo delegazione della Nazionale, ruolo che in passato era stato ricoperto da Gianluca Vialli. Ed è in questa veste inedita per lui che si augura di nn sfigurare.

Non possono che fare sensazioni le dichiarazioni quando arrivano da parte di una persona che ha fatto sempre il possibile per lasciar trapelare poco o niente della sua vita privata. Gianluigi Buffon rientra certamente tra questi, nonostante non sia mai stato un mistero il lungo matrimonio con Alena Seredova, da cui ha avuto due figli, e quello attuale con Ilaria D’Amico, che lo ha reso papà per la terza volta.

Buffon: le parole che non ti aspetti

La storia d’amore con la giornalista era inevitabilmente finita quasi subito nell’occhio del ciclone, non solo per la notorietà di lei, ma soprattutto perché, a detta della sua ex, i due erano ancora ufficialmente sposati. Non a caso, la modella e attrice ceca era venuta a conoscenza di tutto solo attraverso le pagine dei giornali.

A distanza di diversi anni da quando si sono innamorati, ora i due sono pronti al grande passo, come ha rivelato lei stessa. Ed è per questo che ora lui ha deciso di fare uno strappo alla regola e ha fatto una vera e propria dichiarazione davanti alle telecaere alla compagna: “Devo dire che con Ilaria non c’è stato un giorno in cui non sono stato felice” – ha detto ai microfoni del Tg1.

Ora che le nozze tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono certe, non può che essere naturale chiedersi quando potrebbe esserci il lieto evento. In un primo momento la coppia, come ha riferito la giornalista, aveva pensato all’estate 2024, a in quel periodo lui sarà impegnato con la Nazionale per gli Europei, quindi appare difficile programmarlo in quelle settimane, verso la fine di quella stagione non dovrebbero però esserci problemi.

All’ex portiere non sembra però importare particolarmente né il quando né il dove organizzare l’evento, la cosa fondamentale è per lui giurare amore eterno alla donna che gli ha ridato la voglia di costruire una famiglia e che è legata a lui ormai dal 2014. “Conta ciò che c’è dietro la festa – ha sottolineato -. È ciò che mi rende più felice e che mi rassicura per il mio futuro di vita“. ha concluso.