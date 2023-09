Occasionissima Juve: il Big firma a gennaio!

La Juventus potrebbe approfittare del periodo di insoddisfazione che vive il giocatore e provare a portarlo in squadra durante il calciomercato di gennaio.

Certe occasioni vanno colte al volo ma vanno anche considerate con grande attenzione. Non sempre a perdere interessanti opportunità sono i club. Anche i calciatori possono lasciarsi trascinare dagli entusiasmi e finire per compiere degli errori di valutazione. È accaduto a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di trasferimenti e la Juventus alla pari del Milan tiene d’occhio l’evoluzione della faccenda per approfittarne già a gennaio.

Il giocatore in esame è Youri Tielemans. Il belga ha lasciato il Leicester dopo cinque stagioni ad altissimi livelli, che gli hanno assicurato un posto fisso in Nazionale a 26 anni e con concorrenza di spessore a centrocampo. Ciò gli ha dato la spinta necessaria per sentirsi all’altezza di una sfida più competitiva e ha ceduto alla corte dell’Aston Villa.

Dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con l’ex club di mister Ranieri, a parametro zero è passato alla corte del tecnico Emery, dallo scorso giugno. L’inizio della stagione sportiva però è stato piuttosto incerto e deludente fio ad oggi: Tielemans ha disputato appena 206′ e ha raccontato tutto il suo malcontento senza giri di parole a ‘DH’. Ciò fa presupporre che presto potrebbero esserci dei cambiamenti nell’equilibrio interno al gruppo e potrebbe comportare un addio anticipato.

La Juventus presta l’orecchio: già a gennaio potrebbe riprovarci per il centrocampista insoddisfatto

Al portale Youri Tielemans ha raccontato di aver parlato con mister Emery della scelta di passare all’Aston Villa, col preciso proposito di avere minuti a disposizione: “Il tecnico mi capisce, ma per ora preferisce giocare con i due mediani della scorsa stagione”. Pare che l’allenatore abbia comunque assicurato al belga che, con i vari impegni in calendario, ci sarà più spazio durante l’anno. Ma queste parole basteranno?