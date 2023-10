La Juve lo perde a gennaio: scippo Capitale

Scippo capitale ai danni della ‘Vecchia Signora’: la Juventus di Massimiliano Allegri lo perde già a gennaio. Ecco tutti i dettagli

Anche se ha dato forfait per il match contro l’Atalanta causa un fastidio al polpaccio che ha consigliato allo staff sanitario della Juventus di non rischiarlo, Arkdiusz Milik, match winner contro il Lecce, ha dimostrato alla prima maglia titolare stagionale concessagli da Max Allegri di non aver perso il fiuto del gol.

Anche se la nuova coppia gol della ‘Vecchia Signora’, Dusan Vlahovic-Federico Chiesa, fa sognare i tifosi (4 gol a testa per il serbo e l’ex viola), di sicuro anche in una stagione che vedrà i bianconeri impegnati sul palcoscenico europeo ci sarà bisogno dei gol dell’attaccante polacco.

Insomma, Milik ha risposto ‘presente’ alla prima chiamata di Allegri che, quindi, sa di poter contare anche sui suoi gol dato che, come dimostra il match contro gli orobici, terminato a reti bianche, non possono essere sempre il serbo e l’ex viola a togliergli le castagne dal fuoco.

Invece, la ‘Vecchia Signora’ dovrà rinunciare a un suo concreto obiettivo visto che quest’ultimo già a gennaio prenderà una strada che conduce alla capitale.

Hojbjerg, la Juve lo perde a gennaio: scippo dell’Atletico Madrid

La capitale in questione è quella spagnola. L’Atletico Madrid, dopo averlo inseguito durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, torna alla carica per Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista danese che al Tottenham non trova spazio visto che non rientra più nei piani degli Spurs.

Ebbene, complici gli infortuni che hanno falcidiato il centrocampo rojiblanco, i colchoneros sono determinati a portare alla corte di Diego Simeone il centrocampista danese che finora ha raggranellato appena 79 minuti in Premier League e che, pertanto, spinge per il trasferimento.

Sebbene il ‘Cholo’ voglia Hojbjerg come suo nuovo ‘5’ , non sarà semplice per l’Atletico strappare il ‘sì’ degli Spurs alla cessione del centrocampista danese. In estate la trattativa si è arenata a causa delle alte pretese economiche del Tottenham.

Ora, però, la situazione è radicalmente mutata: la scarso minutaggio ha deprezzato il Nazionale danese, motivo per il quale il Tottenham non ha altra scelta che negoziare la sua partenza. Di conseguenza, a meno di imprevisti, Hojbjerg, con buona pace della Juventus, sarà il prossimo rinforzo del centrocampo dell’Atletico Madrid.

Ad Andrea Berta, Direttore sportivo dei colchoneros, dunque, sarà affidato il mandato di trattare l’acquisto di Hojbjerg con gli Spurs cercando di spuntare un prezzo il più vantaggioso possibile.

Tuttavia, proprio per il sopraddetto motivo, non è da escludere la possibilità che il centrocampista danese sbarchi in Liga attraverso la formula del prestito, una soluzione che potrebbe mettere d’accordo i due club.

