Mondo del calcio sconvolto, rinnovo e clausola record: vale un miliardo

Il contratto sottoposto al giocatore è davvero da record, se si considera la sua giovane età e il grado di esperienza appena accumulato con la squadra europea

I parametri economici del calciomercato sono sempre più labili e rivolti verso un’asticella irraggiungibile. È difficile sorprendersi per le cifre che circolano, siccome gli standard sono fuori dagli schemi, sopratutto a causa dell’ingresso di poteri come quello dell’Arabia Saudita, le cui squadre possono sottoporre accordi monstre ai giocatori, convincendoli a cambiare campionato, nazione quindi società.

Il Barcellona ha provato ad anticipare i tempi, immaginando l’assalto che presto potrebbe avvenire rispetto a uno dei talenti più evidenti del nuovo corso e l’ha blindato con un accordo davvero incredibile. Si tratta del baby prodigio, classe 2007, Lamine Yamal. Il calciatore ormai è in pianta stabile in prima squadra. Mister Xavi lo tiene in grandissima considerazione e perciò i vertici della società ad appena 16 anni l’hanno già blindato e sarà davvero difficile che qualsiasi potenza del calcio possa avvicinarsi al pagamento della clausola rescissoria.

Il nuovo accordo, infatti, si basa su un prolungamento del contratto attualmente in essere, fino al 2026. Poi, è stata apposta una clausola rescissoria da mille milioni di euro. Numeri mai visti, che sembrano l’unica cautela possibile dinanzi alle ingerenze del Medio Oriente o dei ricchi proprietari di altre società europee di rilievo. Tuttavia, ci sono state comunque delle specifiche da parte del Barcellona, trattandosi di un giocatore che non ha ancora raggiunto la maggiore età.

Una clausola così non si era mai vista: l’incredibile rinnovo del giocatore

Lamine Yamal da attaccante ha debuttato in primavera scorsa in prima squadra, mentre i 16 anni li ha compiuti a luglio. Tappe decisamente bruciate, ma inevitabilmente considerata la sua qualità. Infatti, le candeline le ha spente in ritiro con i “grandi” e davanti a mister Xavi. Quest’ultimo ha deciso di promuoverlo definitivamente, per cui dall’inizio del campionato è fisso in prima squadra e ha già disputato gli otto incontri fra Liga e kermesse internazionali , di cui 4 da titolare, debuttando anche in Champions League.

Il Barcellona perciò ha subito convocato il potente agente Jorge Mendes ed è stato trovato l’accordo per il rinnovo. Le condizioni economiche in questo momento sottostanno all’età del giocatore, quindi, quando sarà in procinto di passare dai 18 ai 19 anni, ovvero fino al compimento del percorso giovanile, ci sono determinati parametri da rispettare. Poi cambieranno con regolarità, secondo l’età anagrafica di Yamal. Nel frattempo resterà legato al club con una clausola irraggiungibile da 1000 milioni di euro.