20 milioni o Soule: Giuntoli spalle al muro

Cristiano Giuntoli messo all’angolo: 20 milioni di euro cash o il cartellino di Matias Soule: ecco tutti i dettagli

È tempo di straordinari per il Direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli. L’agenda dell’ex direttore sportivo del Napoli è fitta di impegni. Se il caso Nicolò Fagioli è stato archiviato, con l’ex centrocampista squalificato per 12 mesi di cui 5 mesi commutati in prescrizioni alternative, è ancora aperto il dossier Paul Pogba.

L’ex centrocampista dei Red Devils, positivo a un test antidoping, con tanto di conferma delle controanalisi, è in attesa di conoscere il proprio destino: rischia 4 anni di squalifica.

Come se non bastassero tali grane, Cristiano Giuntoli ci mette del suo: finisce nella bufera per una frase sessista. Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, l’ex Direttore sportivo dei campioni d’Italia in carica ha paragonato la delusione per un acquisto che si rivela un flop a quella per una ‘fidanzata che non lava, non cucina e non stira‘.

E in mezzo a tutto questo ci sono trattative di mercato da imbastire e, possibilmente, da perfezionare in vista della finestra invernale di calciomercato.

Giuntoli spalle al muro: 20 milioni o Soule per Zirkzee

La Juvw non battaglia con le sue storiche rivali, Milan e Inter, solo sul rettangolo verde. Le tre grandi del calcio italiano, infatti, anche messo nel mirino lo stesso profilo: Joshua Zirkzee.

D’altra parte, il 22enne attaccante olandese si sta segnalando come uno dei prospetti più interessanti della nostra Serie A: finora due gol, più 1 assist, per l’attaccante del Bologna che ha già pareggiato il conto delle reti dell’intera scorsa stagione.

Una crescita, quella di Joshua Zirkzee, frutto anche dell’esperienza maturata dal classe 2001 olandese in top club europeo come il Bayern Monaco, che, quindi, non è passata inosservata agli occhi degli uomini mercato delle tre big della Serie A.

In particolare, è proprio Cristiano Giuntoli a voler fare sul serio per il talento dei felsinei. Tuttavia, non è per nulla semplice vestire di bianconero Joshua Zirkzee. Il Bologna ha alle spalle una solida proprietà, quella che fa capo al ‘re della mozzarella’ made in Canada, Joey Saputo, e, pertanto, non ha alcuna intenzione di svendere o di concedere un prezzo di favore per il suo gioiello mentre per la ‘Vecchia Signora’ dopo anni di ‘vacche grasse’ è il momento di quelle ‘magre’.

Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica del club rossoblù, per dare il via libera alla partenza di Zirkzee potrebbe chiedere 20 milioni di euro cash o il cartellino di Matias Soule, in prestito al Frosinone dove sta facendo benissimo come attesta il suo score: fin qui 2 gol e 1 assist in 6 presenze. Insomma, Giuntoli ha davvero molto da lavorare.