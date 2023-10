Tonali complica i piani della Juventus: tris di alternative

Tonali potrebbe diventare a sorpresa un fattore critico per il mercato della Juventus, a causa del caso scommesse: ecco cosa può succedere

Il caso scommesse scuote il calcio italiano, anche se per il momento gli unici a rimetterci seriamente saranno i giocatori coinvolti. Non si parla infatti di alcun coinvolgimento diretto o responsabilità da parte delle società, che così non dovrebbero subire alcuna penalizzazione. La Juventus, per esempio, si è subito mossa con la FIGC per fare presente la situazione di Fagioli, non appena informata. Ma un altro legame, indiretto, tra lo scandalo e i bianconeri esiste e influirà sulle prossime scelte di mercato.

È il caso di Sandro Tonali, l’ex Milan oggi al Newcastle che ha rivelato di aver scommesso anche su incontri del Milan. Difficilmente il centrocampista della nazionale potrà evitare una consistente squalifica, e questo costringerà i Magpies a tornare sul mercato per sostituirlo già a gennaio. Un problema un po’ per tutti i club che, come la Juventus, sono a loro volta alla ricerca di un centrocampista, vista l’ampia disponibilità economica del club di proprietà saudita.

La Juve ha infatti vissuto nelle scorse settimane una situazione simile a quella che si profila adesso per il Newcastle. Paul Pogba, altro acquisto molto importante, a livello tecnico e anche economico, è stato trovato positivo dall’antidoping, e per questo rischia 4 anni di squalifica. Finora, a causa dei suoi problemi fisici, la Juve non lo ha mai avuto a disposizione veramente, ma aveva sempre sperato di rivederlo presto, A questo punto, invece, tocca trovare un rimpiazzo definitivo.

Caso Tonali, la Juventus deve cambiare obiettivi sul mercato

Come riportato anche dalla ‘Gazzetta dello Sport’, una delle ipotesi più allettanti per la linea mediana juventina sarebbe Kalvin Phillips, il 27enne in uscita dal Manchester City. Phillips sta giocando poco e vuole una nuova avventura, per non rischiare di perdere il posto in nazionale, e pare sia stato offerto anche alla Juventus. Ma su di lui ci sono anche gli occhi del Newcastle, che potrebbe sceglierlo come sostituto di Tonali.

Rivaleggiare con i Magpies, che permetterebbero a Phillips di restare in Inghilterra e giocare già da questa stagione nelle coppe europee, è praticamente impossibile. Così, la Juve ha già pronti tre nomi alternativi all’inglese.

In prima linea c’è sicuramente il danese Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, che porterebbe esperienza e qualità. Altrimenti un vecchio pallino, che conosce la Serie A ma non costa poco, come Rodrigo de Paul dell’Atletico. Infine Lazar Samardzic, giovane di grande prospettiva dell’Udinese, che però è anche nel mirino dell’Inter.