Giorgia Cenni è uno spettacolo: che gonna per la regina della Serie A

Giorgia Cenni regala uno spettacolo degno della Champions League: che gonna per l’indiscussa regina della Serie A

Se esistesse un campionato delle ‘wags’ (acronimo inglese per ‘wives and girlfriends‘, ‘mogli e fidanzate’), la nostra Serie A se la giocherebbe con tutti: le dolci metà degli assi del calcio italiano, quanto a sex appeal e seguito sui social network non hanno nulla da invidiare a quelle dei top player che militano negli altri campionati.

Ma se ci fosse una competizione per le giornaliste sportive, allora l’etere televisivo del Bel Paese non avrebbe rivali: vincerebbe a mani basse.

Proprio così. Dalla tv generalista in chiaro alle piattaforme streaming passando per il satellite, la ‘Nazionale’ delle giornaliste sportive è la versione in gonnella del Brasile di Messico ’70, passato alla storia non solo, ahinoi, per il 4-1 rifilato in finale agli Azzurri di Ferruccio Valcareggi ma anche per il suo centrocampo formato da quattro ‘numeri 1o’.

Non solo, dunque, Diletta Leotta, che ha fatto da apripista alla valanga rosa che ha travolto l’etere televisivo nostrano, e Giorgia Rossi, che contende alla bombastica catanese lo scettro di più amata dagli abbonati a DAZN, ma anche Federica Masolin, che dopo anni di Formula 1 ha raccolto l’eredità di Anna Billò al timone della trasmissione dedicata alla Champions League di Sky, e la collega Giorgia Cenni, volto della Serie A della tv satellitare.

Insomma, DAZN e Sky non battagliano non solo sul fronte dell’auditel e del mercato dei diritti audiovisivi nello sport ma anche su quello del fascino e del sex appeal delle sue giornaliste.

Se la compagna del portiere di riserva del Newcastle, Loris Karius, padre della sua primogenita Aria, l’ex fiamma di Miralem Pjanic (hanno avuto una love story quando il bosniaco militava nella Roma e la giornalista di DAZN era una redattrice del canale tematico giallorosso), e Federica Masolin spopolano sui social network, anche Giorgia Cenni poco alla volta si sta costruendo una solida fan base.

Giorgia Cenni, che gonna: uno spettacolo da Champions League

Il merito è della sua professionalità e della sua competenza in materia calcistica, ma anche di uno charme e di una bellezza acqua e sapone che non passano inosservati. Soprattutto se, come nell’ultimo scatto postato sul suo account Instagrma, Giorgia Cenni osa sfoggiando una gonna ‘minimal’ che svela le sue perfette e meravigliose gambe: uno spettacolo degno della Champions League

I tifosi, quindi, possono tirare un sospiro di sollievo: se la Nazionale di Luciano Spalletti deve affrontare un difficile ricambio generazionale data la penuria di talenti, quella delle giornaliste sportive grazie alle nuove leve, o meglio alle gambe di Giorgia Cenni ha un futuro roseo assicurato.