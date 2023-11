Viva l’Arabia, la Juve se ne libera: 20 milioni

La Juventus a gennaio effettuerà alcune operazioni in entrata, senza però escludere una cessione. Il bianconero può partire per 20 milioni.

Si preannuncia una sessione di calciomercato invernale incandescente per la Juventus. Il club, da una parte, proverà a potenziare la rosa a disposizione di Allegri prendendo due centrocampisti in grado di sostituire al meglio Fagioli e Paul Pogba. Dall’altra, valuterà la possibilità di cedere i giocatori ritenuti non del tutto imprescindibili dal tecnico così da incamerare risorse fresche da reinvestire.

Per quanto riguarda gli acquisti, risulta quanto mai calda la pista che conduce a Kalvin Phillips intenzionato a lasciare subito il Manchester City a causa del poco spazio ricevuto fin qui (appena 89 minuti in Premier League).

I Citizens non si opporranno alla sua partenza, anzi: sono pronti a farlo partire con la formula del prestito secco fino al 30 giugno.

La Juve si è iscritta alla corsa e, al momento, rappresenta la destinazione più gradita sia agli inglesi che all’ex Leeds il quale, sbarcando a Torino, avrebbe la possibilità di ricoprire un ruolo di primo piano e consolidare la chance di ottenere la qualificazione all’Europeo 2024.

Le interlocuzioni sono destinate ad andare avanti: lo stipendio percepito dal 27enne (5 milioni) è ritenuto alto ma comunque alla portata.

Decisiva, in tal senso, sarà la volontà di Allegri. Sempre viva, poi, l’opzione che risponde al nome di Lazar Samardzic valutato dall’Udinese intorno ai 25 milioni.

Una richiesta, questa, che i bianconeri tenteranno di soddisfare mettendo sul piatto un prestito oneroso con diritto di riscatto che si tramuterà in obbligo in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Acquisti, come dicevamo, ma anche partenze.

Sì, perché la permanenza a Torino di Filip Kostic è tutt’altro che certa.

Juventus, la cessione in Arabia è possibile: serviranno 20 milioni

Kostic gode della piena stima del proprio allenatore tuttavia la crescita esponenziale di Andrea Cambiaso (sugli scudi nelle ultime gare e fresco di convocazione in Nazionale) e la presenza in rosa di un elemento dal grande potenziale come Samuel Iling-Junior gli hanno fatto perdere lo status di intoccabile. Nella scorsa estate il West Ham aveva provato a farsi avanti, senza tuttavia riuscire a trovare l’accordo finale.

Ora alla finestra ci sono diverse società dell’Arabia Saudita, che stanno valutando la possibilità di ingaggiarlo a gennaio. La Juventus, dal canto suo, ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: per acquistare il 31enne, in particolare, serviranno almeno 20 milioni cash. In caso contrario, l’ex Eintracht Francoforte rimarrà alla corte di Allegri. Work in progress in casa bianconera.