Bomba Juve: stipendio spalmato rifiutato

La Juventus non intende lasciarsi sfuggire la ghiotta occasione, per cui studia la migliore soluzione dopo il rifiuto dell’ingaggio spalmato su più stagioni

La legge del calciomercato è dura e non perdona. Le occasioni si generano anche e sopratutto sfruttando le debolezze degli altri club, circa il rapporto con i proprio tesserati. Il gioco consiste nel riuscire a individuare i motivi dell’insoddisfazione e riuscire a proporre una soluzione di vita professionale più interessante. È ciò che sta facendo la Juventus, che tiene nel mirino un calciatore su tutti per la prossima finestra di trasferimenti.

Lo sguardo è rivolto alla Liga, dove si disimpegna Mario Hermoso con la maglia dell’Atletico Madrid. Il difensore 28enne in rosa dal 2019 dovrà presto decidere il suo futuro insieme alla dirigenza dei Colchoneros. Purtroppo fra le parti ci sono diversi punti di non contatto, che potrebbero generare come unica conseguenza la separazione, siccome il contratto attuale valido scadrà fra pochi mesi, ovvero a giugno 2024.

Al momento non si è discusso del rinnovo del centrale di difesa, giacché la sua situazione è in evoluzione di recente. Ha trascorso alcuni periodi in sordina, fin quando Hermoso è riuscito a conquistare la fiducia di mister Simeone, che ha cominciato a farne un tassello importante per la linea arretrata degli spagnoli. Perciò sembra che la situazione si sia ribaltata e che attualmente sia il difensore a essere indeciso sul prosieguo con l’Atleti.

Rinnovo in dubbio, la Juventus può approfittarne per rinforzare la difesa

Secondo quanto riferisce ‘El Gol Digital’, Mario Hermoso avrebbe sollevato dei dubbi sulla permanenza, poiché le sue richieste non combacerebbero con quanto è disposto a offrire il club rossobianco.

Il primo ostacolo è relativo all’ingaggio. Il difensore è uno dei più pagati della rosa ma è in cerca di un aumento in relazione all’impegno profuso e al valore dello stesso. Ad oggi un miglioramento delle condizioni economiche del contratto non sembra corrispondere con le disponibilità dell’Atletico Madrid.

Una delle motivazioni è da ritrovare anche nel ritorno di Reinildo. Diego Simeone potrebbe restituirgli maggiore spazio di quello destinato ad Hermoso, considerando che storicamente per il tecnico argentino il mozambicano è un punto di riferimento sia al centro che sulle fasce, a sinistra.

Soltanto dopo aver chiarito le gerarchie, la dirigenza si muoverà o meno verso Mario Hermoso, al quale ad oggi sarebbe stato proposto un adeguamento ma spalmato su più stagioni, quindi di rimando un ridimensionamento verso il basso dell’ingaggio. Soluzione già scartata dal giocatore, ed è proprio fra queste trame che già a gennaio sembra pronta a insinuarsi la Juventus.