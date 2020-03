Coronavirus, il club torna ad allenarsi | Piovono polemiche

Nonostante il momento di emergenza in tutto il mondo, il club riprende gli allenamentii. Piovono le polemiche sui social

È un momento difficile in tutto il mondo e anche il calcio è costretto a fermarsi. Da ormai diverse settimane i principali campionati europei sono sospesi e ad oggi è quasi impossibile prevedere quando si tornerà in campo. Intanto in Bundesliga c’è un club che riparte, si tratta del Wolfsburg che ha ripreso gli allenamenti. “Il campionato, allo stato attuale, riparte il prossimo 2 aprile. Non è realistico, ma dobbiamo attenerci a quella data” ha dichiarato l’amministratore delegato Jörg Schmadtke.

Questa decisione ha fatto discutere e non mancano le polemiche sui social. Tifosi e non stanno attaccando il club tedesco in quanto vedono poca responsabilità nella dirigenza e in questo modo, secondo i commenti, danno l’esempio sbagliato alla popolazione.

