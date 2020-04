Calciomercato Juventus, doppia beffa dal Real Madrid

Calciomercato Juventus, i bianconeri rischiano di vedere sfumare in un colpo solo due possibili obiettivi: la mossa del Real Madrid

La Juventus insegue grandi obiettivi di mercato, ma potrebbe vederne sfumare due in un colpo solo. Secondo ‘Don Balon’, infatti, il Real Madrid sta muovendo con decisione l’assalto a Kane, che potrebbe lasciare il Tottenham. Il bomber inglese è uno dei principali pallini dei bianconeri e la concorrenza degli spagnoli potrebbe essere dura da superare. Non solo. Florentino Perez sarebbe infatti intenzionato ad avanzare una super proposta agli Spurs. Sul piatto ci sarebbero ben tre giocatori, vale a dire Bale, James Rodriguez e Marcelo, quest’ultimo a sua volta obiettivo della Juventus. Se la maxi operazione di mercato si concretizzasse, sarebbe una doppia beffa per i campioni d’Italia.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, Juventus in fuga: anche Szczesny torna in Polonia

Calciomercato Juventus, ritorno Pogba: la rivelazione dell’ex compagno