Calciomercato Juventus, un ‘top’ rompe col Bayern | Ora può partire!

Uno dei migliori calciatori del Bayern Monaco potrebbe lasciare la Baviera: le trattative per il rinnovo sono ad un punto morto e la Juventus è in agguato.

L’attenzione sul mercato della Juventus è molto alta: Paratici è consapevole del fatto che quello che sta arrivando potrebbe essere un mercato di grandi occasioni. I giocatori in scadenza di contratto nel 2021 e con problemi per il rinnovo con il proprio club sono diversi e potrebbero partire ‘low cost’. I bianconeri potrebbero tentare l’assalto a situazioni di questo genere: intanto in casa del Bayern Monaco è scoppiato un caso.

Calciomercato Juventus, Neuer rompe col Bayern | Rinnovo congelato

Uno dei profili che la Juventus sta analizzando con maggiore pressione è quello di Szczesny: i bianconeri potrebbero decidere di cambiare numero ‘1’ e dalla Germania spunta l’occasione. Secondo quanto rivelato da ‘Bild’, i rapporti fra Neuer ed il Bayern Monaco sarebbero ai minimi termini. Il portierone tedesco avrebbe chiesto un ingaggio di 20 milioni annui al club bavarese, ottenendo ‘picche’ come risposta. Il Bayern, infatti, avrebbe individuato in Alexander Nubel il prossimo proprietario della porta dell’Allianz Arena.

La Juventus potrebbe decidere di affidare a Neuer la maglia numero ‘1’: il portiere tedesco andrà in scadenza di contratto nel 2021 e potrebbe partire per poco. Sull’ex portiere della ‘Mannschaft’, però, sembra essere molto forte il Chelsea. I ‘Blues’ non sono contenti di quanto fatto da Kepa e sono pronti a cambiare portiere in estate. In questo momento, il club che sembra essere più avanti nella corsa a Neuer sembra essere proprio il Chelsea, ma la Juventus potrebbe decidere di rilanciare.

L’anno prossimo potrebbe succedere qualcosa di impensabile fino a qualche anno fa: Buffon e Neuer potrebbero giocare nella stessa squadra, la Juventus sarebbe tentata dal tedesco!

