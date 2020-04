Calciomercato Milan, dalla Francia certi | Sarà addio in estate

Milan a caccia di volti nuovi per la difesa: tra i profili seguiti c’è Wesley Fofana del Saint Etienne. Dalla Francia assicurano una sua partenza in estate.

Occhi sul futuro, a caccia di nuovi innesti per la difesa. Il Milan valuta diversi profili e punta per la prossima stagione ad un colpo importante in ottica futura per quanto riguarda il reparto arretrato. Tra i tanti nomi graditi dal club rossonero c’è quello di Wesley Fofana, difensore centrale del Saint Etienne classe 1999.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, beffa alla big | Assalto in Spagna!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo di scena Donnarumma | Le ultime

Calciomercato Milan, Fofana può partire nonostante il rinnovo

Il difensore francese ha firmato proprio ieri un rinnovo di contratto sino al 2024 con ‘Les Verts’, ma una sua conferma nella prossima stagione non appare così certa, anzi. Ne sono convinti Oltralpe, con ‘Le 10 Sport’ che sottolinea come la cessione del difensore centrale sia ormai cosa fatta.

Per essere aggiornato su tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il Saint Etienne, che avrebbe alcuni problemi finanziari, avrebbe fatto firmare un rinnovo a Fofana per fare in modo di ricevere importanti offerte economiche in estate. L’idea del club francese è di effettuare un’operazione come quella che ha portato Saliba all’Arsenal: una cessione definitiva per una cifra ingente e la possibilità di mantenere in rosa il giocatore per un altro anno, in prestito. Resterà da vedere se i club interessati a Fofana saranno disposti a questo. Di certo, se la cessione dovesse essere cosa sicura, è quasi d’obbligo inserire tra le pretendenti il Milan. Il club rossonero da tempo segue il ragazzo e già a gennaio ha tentato l’offensiva per portarlo a Milanello.

Dalla Francia annunciano dunque una cessione ormai per certa, ma resterà da vedere se sarà il Milan ad assicurarsi le prestazioni del promettente centrale difensivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto a Theo Hernandez | Si lavora allo scambio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Icardi al Milan | La rivelazione di Moggi