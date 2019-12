Calciomercato Milan, per la difesa piace Fofana: la situazione

Non solo Todibo, il Milan guarda anche ad un altro difensore francese: si tratta di Wesley Fofana, giovanissimo centrale del Saint Etienne.

Un Milan a tinte transalpine, almeno in difesa. Il Milan guarda oltralpe per rafforzare il reparto arretrato. Non solo per l’interesse di Kurzawa a sinistra, ma anche perché in mezzo i primi nomi della lista della dirigenza portano a giovani prospetti francesi. Il primo della lista è Jean-Clair Todibo, difensore centrale del Barcellona, in uscita dal club catalano.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, rivoluzione a gennaio: i possibili addii

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, delusione rossonera: può già partire

Calciomercato Milan, Todibo primo obiettivo

Il classe 1999 nato a Cayenna ed ex Tolosa è il grande obiettivo per il Milan per gennaio. Il club rossonero, con Duarte ko, con Caldara ancora in non perfette condizioni fisiche e con Musacchio che ha dimostrato di non dare grandi garanzie, cerca nuovi rinforzi. Todibo sarebbe il primo obiettivo in questo senso: la dirigenza lo ritiene un potenziale campione.

Per tutte le ultime notizie sul mercato del Milan CLICCA QUI!

La richiesta del Barcellona è elevata: vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo per 20-25 milioni di euro, inserendo anche un diritto di recompra. Il Milan vorrebbe evitare e lavora al prestito. Il giocatore, chiuso in ‘Blaugrana’, sembra propenso a dire sì ai rossoneri, dove potrebbe certamente trovare più minuti.

Calciomercato Milan, Maldini osserva Fofana

Oltre a Todibo si guarda anche ad un altro giovane transalpino per la difesa: Dan Zagadou, che al Borussia Dortmund sta trovando pochissimo spazio. Oltre al giocatore di origini ivoriane spunta però un terzo nome. Si tratta di Wesley Fofana, nuovo enfant-prodige del calcio transalpino. Centrale classe 2000, Fofana è prodotto del settore giovanile del Saint Etienne. E’ su di lui che i verdi hanno deciso di puntare dopo aver lanciato Saliba, comprato dall’Arsenal. Fino ad ora ha totalizzato 11 presenze stagionali tra campionato e coppe, dimostrando grande personalità. Il Milan lo segue: se le belle prestazioni dovessero proseguire, non è detto che il club non possa presentare un’offerta. Il cartellino di Fofana scade tra l’altro nel 2021: difficilmente il Saint Etienne potrà chiedere cifre esorbitanti per il suo cartellino.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, la nuova suggestione nel futuro di Piatek

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, Rodriguez out: seve un vice Theo Hernandez

A.G.