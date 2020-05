Calciomercato Juventus, Simeone ‘provoca’ | Maxi affare con l’Atletico

Ronaldo sponsorizza Joao Felix: Simeone non sembra soddisfatto del portoghese. La Juventus pensa ad un maxi scambio, ma Simeone chiede Dybala.

In Portogallo lo definiscono il degno erede e sembra che Cristiano Ronaldo lo abbia già sponsorizzato in casa Juventus. Arrivato all’Atletico Madrid per una cifra astronomica, Joao Felix non sembra finora avere convinto appieno Diego Simeone. Il tecnico argentino non sarebbe infatti particolarmente soddisfatto del giovane talento portoghese e la Juventus sembra vigilare attentamente.

Calciomercato Juventus, Ronaldo promuove Joao Felix: chiesto Dybala

Cristiano Ronaldo avrebbe sponsorizzato alla proprietà bianconera un acquisto dell’ex giocatore del Benfica. La Juventus sa che il suo prezzo è eccessivo e troppo alto per le casse bianconere. Per questo motivo il club avrebbe pensato ad un maxi scambio con Alex Sandro e uno tra Bernardeschi e Rabiot, oltre ad una somma economica.

Nonostante la presenza di Renan Lodi in rosa, agli spagnoli piace molto l’esterno sinistro brasiliano, mentre è decisamente meno gradita la seconda contropartita. Da Madrid inoltre sembrano essere restii a lasciar partire il giovane lusitano, nonostante una prima stagione in chiaroscuro. Tra i ‘Colchoneros’ sembra esserci infatti la convinzione che il prossimo anno possa essere quello della svolta. Ecco allora che Simeone avrebbe lanciato una provocazione ai piemontesi, chiedendo di inserire nell’affare, come unica contropartita, il cartellino di Paulo Dybala. L’argentino è un profilo graditissimo dal ‘Cholo’, che sembra essere disposto a lasciar partire Felix solo per un’alternativa di peso.

Dybala non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Juventus e non sembrano esserci novità nel breve. Agnelli e la dirigenza non sembrano intenzionati a lasciar partire l’argentino, ma se non dovessero esserci novità sul contratto, un addio non è da escludere.

