Calciomercato Juventus, apertura Pogba | Le richieste dello United

La Juventus continua a sognare il ritorno in Italia di Paul Pogba: ecco le possibili contropartite inserite nella trattativa per convincere lo United

Il sogno di Juventus ed Inter per la prossima sessione estiva di calciomercato sembrerebbe essere il ritorno in Serie A di Paul Pogba. Il Manchester United sembrerebbe aprire alla cessione del centrocampista. Ecco quali potrebbero essere le carte delle due società italiane per assicurarsi il campione del mondo francese.

Calciomercato Juventus ed Inter, Pogba può partire: le contropartite per convincere lo United

La Juventus continua a lavorare per assicurarsi i migliori talenti in circolazione nel prossimo calciomercato estivo. Il sogno dei bianconeri per la prossima stagione, sembrerebbe il grande ritorno di Paul Pogba in Serie A. Secondo quanto riportato dal giornalista ‘Rai’, Paolo Paganini, tramite il suo profilo Twitter, il Manchester United sembrerebbe intenzionato a discutere della possibile cessione del centrocampista francese.

Così i bianconeri starebbero pensando a come convincere i ‘red devils’. Per il ritorno del campione del mondo francese a Torino, la società Juventina starebbe pensando di inserire nella trattativa tre giocatori che potrebbero interessare agli inglesi, ovvero Rabiot, Ramsey e Douglas Costa. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ però, un profilo che potrebbe sbloccare l’affare potrebbe essere quello di Merih Demiral, dal quale però i bianconeri non vorrebbero separarsi. Potrebbe finalmente avverarsi il ritorno di Pogba alla Juventus dopo quattro anni passati eni ‘red devils’, con un pezzo di cuore rimasto sempre bianconero.

