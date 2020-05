Caos stipendi, la Serie A trema | Niente iscrizione in Champions League

Arriva una decisione importante per i club di Serie A: la Uefa è pronta ad imporsi per la prossima iscrizione alla Champions League

Il calcio è pronto a rialzarsi, con la maggior parte dei tornei sparsi in Europa che dovrebbero ricominciare nelle prossime settimane. Diversi i nodi ancora da sciogliere, tra questi certamente la questione stipendi con l‘AIC che è pronta a dare battaglia per tutelare i tesserati in Serie A. In tal senso, a riguardo, arriva una decisione importante dell’Uefa: ecco di cosa si tratta. n

Serie A, stipendi tagliati: Champions a rischio!

Uno scenario che complicherebbe i piani di diversi club, di Serie A e non solo. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, la Uefa avrebbe preso un’importante decisione per le prossime competizioni europee. I club che non avranno pagato gli stipendi nei mesi di marzo ed aprile, con contenziosi in corso tra società e calciatori, non potranno partecipare alle prossime coppe europee. Niente Champions League ed Europa League dunque per chi, nel frattempo, non avrà rispettato i pagamenti ai calciatori durante il periodo di quarantena.

Una dura presa di posizione del presidente Ceferin che si distacca da quella che, invece, sarà la scelta per la Serie A 2020/21. I club di A infatti, nonostante eventuali contenziosi per i mesi sopracitati, potranno iscriversi regolarmente al prossimo massimo torneo italiano limitandosi a pagare i tesserati per il mese di maggio 2020. La decisione dell’Uefa arriva poichè eventuali tagli o mancati pagamenti, seguiti da contenziosi, violerebbero le norme del ‘Financial Fair Play’.

L’unica ‘scappatoia’ potrebbe essere rappresentato da un accordo tra club e calciatori, che dovrebbero quindi firmare una liberatoria a riguardo. Misure decisamente stringenti e rigorose: i club di Serie A sono avvertiti, senza stipendi sarà addio a Champions ed Europa League.

S.C