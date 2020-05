Ripresa Serie A il 20 giugno | Le parole di Dal Pino e Gravina

La Serie A tornerà finalmente in campo: ecco le parole rilasciate dal presidente della Lega A, Paolo Dal Pino, al termine del vertice decisivo

Finalmente è ufficiale, la Serie A tornerà in campo per terminare la stagione. Dopo mesi di stop causati dall’emergenza Coronavirus, si riparte anche in Italia con il calcio giocato. Il presidente della Lega A, Paolo Dal Pino, ha così dichiarato al termine del vertice decisivo: “Ringrazio il Ministro Spadafora e il suo staff. Abbiamo affrontato con coerenza, determinazione e spirito di servizio un periodo straordinario, complesso e pieno di ostacoli e pressioni, lavorando sempre con un solo pensiero: il bene del calcio e la difesa del suo futuro, che per la Serie A deve significare tornare a essere il campionato più bello del mondo. Solo con questo spirito riusciremo a ripagare la passione e l’entusiasmo dei milioni di tifosi che seguono il nostro sport”.

Serie A, Gravina sulla ripresa : “Sono felice e soddisfatto”.

Anche il presidente Gabriele Gravina, ha voluto commentare la buona notizia della ripresa del calcio, dichiarando: ”La ripartenza del calcio rappresenta un messaggio di speranza per tutto il Paese. Sono felice e soddisfatto, è un successo che condivido con il Ministro per lo Sport Spadafora e con tutte le componenti federali. Il nostro è un progetto di grande responsabilità perché investe tutto il mondo professionistico di Serie A, B, C e, auspicabilmente, anche la Serie A femminile”

