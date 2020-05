Calciomercato Napoli, cessione shock: il top team chiama il giocatore!

Calciomercato Napoli, gli azzurri rischiano di salutare uno dei loro giocatori principali: arriva la chiamata da parte del top team

Prossima sessione di calciomercato che si preannuncia piuttosto movimentata in casa Napoli. Gli azzurri hanno iniziato un processo di rinnovamento, nel corso del mese di gennaio, con alcuni acquisti. Altri, saranno effettuati sicuramente in estate. Per molti giocatori dei cicli precedenti, potremmo essere arrivati alla conclusione dell’avventura in maglia partenopea. E non sono affatto da escludere addii eccellenti, anzi in qualche caso si va verso una virtuale certezza.

Calciomercato Napoli, futuro Koulibaly: arriva la chiamata dall’Inghilterra

Da monitorare la situazione relativa a Kalidou Koulibaly. Il senegalese ha vissuto una stagione travagliata, prima con numerosi errori non da lui all’inizio, quindi con una condizione fisica precaria che di fatto lo ha tenuto fuori da dicembre, con l’eccezione della gara (disastrosa) con il Lecce a febbraio. Il difensore dovrà riprendersi il centro della difesa azzurra nel finale di stagione, visto lo stop di Manolas, ma anche per lui potrebbe essere arrivata la parola fine al San Paolo.

Il Daily Express, infatti, riporta che su di lui sono tornate prepotenti le sirene dalla Premier League. Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, lo avrebbe contattato personalmente per provare a convincerlo a unirsi ai Reds. Con la giusta offerta (almeno intorno agli 80-90 milioni), De Laurentiis probabilmente non direbbe di no e lo lascerebbe partire per monetizzare e avere risorse da investire in entrata. Dal punto di vista del giocatore, un club come il Liverpool rappresenterebbe forse una delle ultime possibiità, a 29 anni, di strappare un contratto prestigioso.

