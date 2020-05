Calciomercato Inter, Marotta ci prova | Difensore da 80 milioni

Sarà una sessione di calciomercato molto movimentata per l’Inter: la dirigenza mette nel mirino un big per il futuro

L’Inter è pronta a ripartire per riprendere il percorso lasciato in sospeso a inizio marzo a causa dell’emergenza coronavirus. La compagine nerazzurra ha fatto un salto di qualità rispetto alla scorsa annata, visto che la qualificazione alla prossima Champions League sembrerebbe ormai in arrivo con largo anticipo.

Le ultime settimane prima dello stop causato dal coronavirus, hanno allontanato lo scudetto, ma Lukaku e compagni proveranno comunque a risalire la china dopo il rientro in campo che è previsto per il 20 giugno. Nel frattempo, in queste giornate di pausa, la società ha continuato a lavorare per programmare nel migliore dei modi la nuova stagione.

Calciomercato Inter, caccia al difensore: nel mirino anche Lucas Hernandez

Beppe Marotta è a caccia di un difensore importante e ci sarebbe un nuovo nome nel mirino. Secondo quanto riportato da tz.de, infatti, i nerazzurri sarebbero interessati a Lucas Hernandez, fratello del rossonero Theo. Il francese è stato pagato 80 milioni dal Bayern Monaco la scorsa stagione ma il matrimonio con i tedeschi sembrerebbe essere già ai titoli di codi.

Il difensore centrale e all’occorrenza anche terzino sinistro, però, sarebbe seguito anche da altre due società molto ricche, entrambe di Premier League: parliamo di Newcastle e Manchester City. L’Inter a sua volta ha già avviato i contatti durante le discussioni riguardanti il futuro di Ivan Perisic.

Lucas Hernandez in questa stagione ha collezionato solo 16 presenze tra Bundesliga, Champions League e Coppa tedesca.

