Calciomercato, futuro Schick | Arriva l’annuncio del ceco

L’attaccante di proprietà della Roma, ora in prestito al Lipisa, Patrik Schick ha parlato anche del suo futuro: ecco il suo obiettivo

Saranno mesi decisivi per quanto riguarda il futuro di Patrik Schick, attaccante ceco di proprietà della Roma ed attualmente in prestito al Lipsia. Il suo obiettivo è quello di continuare ad essere protagonista in Bundesliga come riportato da Sportbuzzer.de: “Voglio restare qui a Lipsia come ho già detto diverse volte. Tutto mi piace qui e mi sono adattato alla grande grazie all’allenatore, alla città e al modo in cui giochiamo e la squadra. Ma non deciderò io, saranno le due società a scegliere”. Il riscatto del giocatore della Roma si aggira intorno ai 29 milioni, che potrebbe essere vitali alle casse giallorosse.

Calciomercato Roma, la voglia di Schick

Grazie al lavoro certosino di Nagelsmann il centravanti ceco ha messo a segno ben nove gol in 18 partite in Bundesliga: “Posso fare di più, i tifosi non hanno ancora visto tutto. Voglio che questo succeda, ci sto lavorando tutti i giorni”. Infine, ha svelato: “Il nostro obiettivo è quello di andare in Champions e dobbiamo dare tutto in campo. Crediamo in noi stessi, può diventare la stagione migliore di sempre per questo club”.

