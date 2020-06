Calciomercato Juventus, Higuain più soldi | Il colpo per la fascia!

Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. L’attaccante argentino potrebbe essere utile per arrivare al top player: ecco la formula!

Un addio annunciato già da diversi mesi: Gonzalo Higuain lascerà la Juventus al termine della stagione per una nuova ed entusiasmante avventura. L’attaccante argentino, in gol contro il Lecce, è tornato ad allenarsi con intensità dopo l’emergenza Coronavirus. Ora il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia con una strategia del club bianconero ben delineata.

Calciomercato Juventus, addio Higuain per arrivare a Gosens

Il centravanti della Juventus potrebbe rientrare proprio nella trattativa per Robin Gosens, laterale dell’Atalanta, autore di una stagione incredibile con nove gol e sei assist vincenti ai propri compagni e obiettivo concreto dell’Inter. L’esterno tedesco sarebbe così pronto per un salto di qualità della sua carriera: sarebbe finito nel mirino del club bianconero prepotentemente nelle ultime ore.

E così la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Higuain più soldi per arrivare al forte giocatore degli orobici, pronto a cambiare squadra al termine della stagione. La trattativa potrebbe decollare nelle prossime settimane con l’Atalanta impegnata anche in Champions League, in programma ad agosto.

La trattativa potrebbe accontentare tutte le parti coinvolte con l’attaccante argentino che sarebbe il rinforzo perfetto per Gasperini per aumentare il tasso tecnico della rosa bergamasca.

