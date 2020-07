Calciomercato Serie A, affare vicino | Oggi l’incontro decisivo!

La Serie A continua a stupire non solo in campo, ma anche sul mercato: nella giornata di oggi Napoli e Roma si sono incontrate per concludere la trattativa.

Il campionato italiano è già entrato nel vivo, con Juventus, Lazio ed Inter a contendersi lo Scudetto e tutte le altre a battagliare per i propri obiettivi. Lo spirito guerrigliero dei club di Serie A si sta riversando anche sul mercato. Non sono solamente i bianconeri ed i nerazzurri, con Arthur e Hakimi, a muoversi per rinforzare le proprie rose. Nella giornata di oggi si sono incontrate anche Napoli e Roma: affare in vista.

Secondo quanto rivelato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, il Napoli avrebbe compiuto un passo importante verso Cengiz Under. L’attaccante turco è un pallino di Gattuso, che ne apprezza molto il dinamismo e la varietà di soluzioni per concludere in porta. Dopo aver avuto un riscontro positivo dal giocatore, Giuntoli oggi ha incontrato la Roma: in entrambe le società è presente la volontà di concludere questo affare. L’unico nodo da sciogliere è relativo alla modalità di pagamento che dovranno adottare i partenopei.

Nell’incontro odierno, la Roma ha fissato il prezzo di Under a 20 milioni di euro. Una valutazione considerata congrua anche dal Napoli, che però non vorrebbe pagare interamente il giocatore, ma inserire delle contropartite tecniche. Di fatto, il ds Giuntoli vorrebbe ripetere l’operazione che l’anno scorso ha portato Manolas in azzurro. Insomma, mancano solamente alcuni dettagli e la trattativa sembra essere indirizzata verso un esito positivo.

