Atalanta, caduta e ricovero per Muriel | La situazione

Una mattinata da dimenticare per l’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel, che è al momento ricoverato per infortunio

Brutto episodio avvenuto in mattinata in casa Atalanta. L’attaccante Luis Muriel ha subito un infortunio domestico e ha rimediato un trauma cranico a causa di una caduta accidentale che gli ha provocato una ferita lacero-contusa, così come riportato da ‘Bergamo e Sport’.

L’attaccante colombiano è stato subito ricoverato in una clinica della città. Questa sera l’Atalanta scenderà in campo con il Brescia per la 33esima giornata di Serie A, ma a questo punto è a forte dubbio la sua presenza, anche se nelle ultime ore era favorito per una maglia da titolare.

Muriel fin qui ha realizzato 18 reti stagionali (17 in campionato e una in Champions League) pur non essendo un titolare fisso per le tante alternative presenti nell’attacco nerazzurro.