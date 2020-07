Calciomercato, top player ‘licenziato’ | Colpo a zero dell’Inter

Sempre molto attiva l’Inter nel calciomercato per la prossima stagione: Beppe Marotta fiuta il colpo a parametro zero dalla Spagna

L‘Inter dopo il colpo Hakimi continua a guardare in Spagna, una delle mete preferite per il calciomercato delle italiane di quest’anno. Beppe Marotta infatti sembrerebbe aver messo nel mirino un calciatore che potrebbe addirittura arrivare a parametro zero. Il top player che interessa potrebbe essere vicino al licenziamento.

Calciomercato Inter, colpo Bale a zero: dalla Spagna si pensa al licenziamento

Inter che continua a muoversi moltissimo sul fronte calciomercato, con Beppe Marotta pronto a piazzare altri grandi colpi come quello con il Real Madrid per il passaggio in nerazzurro di Hakimi. Proprio in casa ‘blancos’ la società interista starebbe continuando ad osservare la situazione tra il club e Gareth Bale. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Diario’, la società spagnola starebbe pensando al licenziamento del calciatore gallese. L’esterno infatti peserebbe e non poco sulle casse della società con il suo ingaggio, portando il Real a pensare che un addio di comune accordo sarebbe la soluzione migliore.

Così a mettere gli occhi su Bale sarebbe proprio l’Inter, visto che già la scorsa estate il calciatore fu vicino al Jiangsu Suning, società del presidente interista. L’affare sarebbe sicuramente un grande colpo di mercato visto che si chiuderebbe a parametro zero, ma l’ostacolo più grande per la società interista sarebbe sempre l’ingaggio del calciatore pari a 15 milioni di euro. Uno sforzo economico dunque non da poco per un calciatore che negli ultimi anni non è riuscito ad esprimere il proprio potenziale.

