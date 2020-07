Calciomercato Juventus, post Sarri | Inzaghi e grande colpo!

Il destino di Sarri, nonostante lo scudetto, sembra scritto: la Juventus ha avviato i contatti con Inzaghi, che porterebbe un grande colpo.

Per larghi tratti del campionato, la rivale numero uno della Juventus per lo scudetto è stata la Lazio. Il merito della straordinaria stagione dei biancocelesti è da riservare anche, e soprattutto, a Simone Inzaghi. Il tecnico è riuscito a cementare il gruppo ed a costruire una squadra ordinata e spigolosa dal punto di vista tattico. In casa Juventus, invece, nonostante la vittoria dello scudetto, Sarri non è riuscito a convincere e potrebbe essere esonerato alla fine della stagione. Il futuro della panchina bianconera potrebbe essere proprio Inzaghi, che gode dell’amicizia e della stima di Fabio Paratici.

Juventus, Sarri verso l’esonero | Inzaghi in panchina e Milinkovic-Savic a centrocampo

Il destino di Maurizio Sarri potrebbe essere già delineato in casa Juventus: salvo clamorose imprese in Champions League, il tecnico di Figline rischia seriamente di essere esonerato al termine della stagione. Il candidato numero uno ad ereditare la panchina bianconera sembra essere Simone Inzaghi. L’attuale allenatore della Lazio sarebbe il profilo preferito da Paratici, che avrebbe addirittura già avviato dei contatti. A Torino, poi, Inzaghi potrebbe non presentarsi a mani vuote: dalla Capitale si porterebbe anche Milinkovic-Savic.

La Juventus è alla ricerca di un grande colpo a centrocampo per completare il pacchetto composto da Bentancur e Arthur ed il serbo potrebbe essere la soluzione. Lotito vorrebbe incassare almeno 70/75 milioni per il ‘Sergente’ ed i bianconeri potrebbero avvicinarsi a quella cifra: la sensazione è che si possa chiudere a metà strada, quindi intorno ai 60/70 milioni di euro complessivi. Con Inzaghi in panchina e Milinkovic-Savic a centrocampo, la ‘Vecchia Signora’ sarebbe pronta ad inseguire il decimo scudetto consecutivo ed a far sentire la propria voce anche in Europa.

Il futuro della Juventus potrebbe essere affidato a Simone Inzaghi: il tecnico biancoceleste potrebbe portarsi a Torino anche Milinkovic-Savic, suo pupillo e grande affezionato.

