Calciomercato Inter, attaccante dalla Serie A | Ausilio ci prova

L’Inter continua a studiare nuove mosse per il calciomercato in entrata e spunta il colpo dalla Serie A: la situazione

Sono ore di calciomercato infuocate per l’Inter, che ha un mese di tempo per sistemare diverse situazioni sia in entrata che in uscita. I nerazzurri stanno lavorando con Antonio Conte per costruire la rosa adatta a ciò che richiedere il tecnico nerazzurro.

Calciomercato Inter, spunta idea Gervinho per l’attacco

Nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il nome di Gervinho per l’attacco della ‘Beneamata’. A riportarlo è ParmaToday, che parla di un incontro di Ausilio a Collecchio con la società gialloblù-cerchiata.

L’affare però sembrerebbe tutt’altro che semplice in quanto l’Inter vorrebbe portare a Milano l’ivoriano attraverso uno scambio mentre il Parma sembrerebbe disposto a cederlo solo in cambio di un’offerta economica, in quanto vorrebbe monetizzare il più possibile dalla cessione dei suoi pezzi pregiati.

Nel frattempo c’è da tenere d’occhio anche l’Atalanta che potrebbe tentare l’assalto per Gervinho in caso di addio del Papu Gomez.

