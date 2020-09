Calciomercato Inter, sprint in difesa | Fissato l’incontro!

L’Inter vuole rimpiazzare subito a livello numerico l’uscita di Godin: fissato l’incontro con il club per il colpo in difesa

Il mercato dell’Inter, oltre che un grande colpo a centrocampo, potrebbe aver avuto una svolta per la difesa. Nella giornata di ieri i nerazzurri hanno trovato un accordo di massima con il Cagliari per la cessione di Godin. Il centrale uruguaiano, però, va sostituito al più presto, almeno da un punto di vista numerico. Antonio Conte avrebbe anche individuato il profilo preferito per la propria difesa a tre e Beppe Marotta avrebbe già fissato un incontro per settimana prossima.

Calciomercato Inter, Kumbulla per la difesa | Settimana prossima l’incontro!

L’obiettivo numero uno dell’Inter per la difesa continua ad essere Marash Kumbulla. Il centrale classe 2000 è stato autore di una grande stagione in Serie A, dove è riuscito a dimostrare di essere meritevole dell’interesse e delle mire di grandi club. Beppe Marotta, per sostituire Godin al più presto, avrebbe già fissato un incontro con l’Hellas Verona: l’obiettivo dell’ad nerazzurro è quello di chiudere il prima possibile. L’offerta del club meneghino sembra essere di circa 20 milioni di euro più bonus ed una contropartita tecnica.

La decisione dell’Inter è dettata dall’incombenza dell’inizio della Serie A, quindi, le prossime giornate saranno fondamentali per arrivare a Kumbulla. Il centrale albanese rimane anche nell’orbita della Lazio che, con Igli Tare, non ha mai mollato la presa con l’Hellas Verona e con il giocatore. Lo sprint dei nerazzurri, però, sembra aver definito il sorpasso sui biancocelesti nella corsa a Kumbulla.

Sono giornate decisive per il futuro di Kumbulla: l’Inter avrebbe già fissato un incontro con l’Hellas Verona per settimana prossima, con la volontà di chiudere al più presto.

