Calciomercato Milan, c’è l’accordo | Annuncio in arrivo

Il Milan dopo il colpo Tonali è pronto ad un altro atteso annuncio: il calciomercato estivo rossonero prende forma, ecco tutti i dettagli

Sono ore calde in casa Milan per quanto riguarda il calciomercato estivo che vede la squadra rossonera tra le più attive della Serie A. In tal senso, nei prossimi giorni sarebbe atteso un nuovo annuncio per la gioia di mister Pioli: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Milan, affare fatto: le cifre

Archiviata definitivamente la cessione di Andrè Silva, ceduto a titolo definitivo all’Eintracht Francoforte, il Milan ha praticamente chiuso per la permanenza di Ante Rebic. In prestito fino al 30 giugno 21 dai tedeschi, l’esterno ha già un accordo di massima con il ‘Diavolo’ per un triennale a 3 milioni di euro netti a stagione.

Cifra importante che testimonia come la dirigenza del Milan abbia apprezzato la crescita del croato, divenuto da oggetto misterioso a pilastro della squadra di Pioli. Nei prossimi giorni è atteso l’annuncio del club di via Aldo Rossi.

Ante Rebic diventerà a titolo definitivo dei rossoneri: l’affare è praticamente fatto.

